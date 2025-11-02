Анальний секс: табу чи те, що варто спробувати / © Credits

Як показують опитування, все більше пар включають анальний секс або інші форми стимуляції анальної області у своє інтимне життя. За даними BedBible.com, близько 40% дорослих пробували оральний секс та інші види стимуляції зони ануса, наприклад, пальцями, секс-іграшками чи язиком. У цій статті ми розповімо, що таке анальний секс, як безпечно його практикувати та які ризики варто враховувати.

Анальний секс зазвичай передбачає введення пеніса в анус партнера. Анілінгус — стимуляція ануса ротом або язиком. Також можна використовувати пальці чи секс-іграшки для стимуляції себе, чи партнера. Ці практики можуть стати способом різноманітного та безпечного сексуального досвіду, якщо дотримуватися правил гігієни та безпеки.

Ризики та інфекції

Як і будь-який сексуальний контакт, анальний секс може призвести до зараження інфекціями, які передаються статевим шляхом (ІПСШ). Серед них — хламідіоз, гонорея, герпес, ВПЛ та ВІЛ. Ризик зараження найвищий для партнера, який «приймає», іноді його ще називають «bottom». Іноді анальні ІПСШ можуть з’явитися навіть без прямого анального сексу, адже інфекції можуть поширюватися через контакт з геніталіями, рук або секс-іграшок.

Симптоми анальних ІПСШ

Свербіж, біль або кровотеча в анусі

Виділення з анусу

Біль під час дефекації

Поява невеликих виразок або бородавок

Проте анальні інфекції часто протікають безсимптомно, тому важливе регулярне тестування навіть без очевидних ознак.

Діагностика та лікування

Лікар може виявити деякі ІПСШ під час огляду. Інші діагностують за допомогою:

Забору мазка

Крові чи калу

Цифрового ректального огляду

Лікування залежить від виду інфекції:

Бактеріальні ІПСШ. наприклад, хламідіоз абогонорею, лікують антибіотиками

Вірусні інфекції, такі як герпес і ВПЛ, контролюють ліками чи місцевими засобами

Як убезпечити себе та партнера

Використовуйте презервативи під час анального сексу Регулярно мийте руки та секс-іграшки Обговорюйте з партнером ІПСШ та тестування Використовуйте достатньо змазки, адже анус не виробляє природної, а його сухість може викликати мікротравми та підвищити ризик зараження

Анальний секс — це не табу, якщо дотримуватися правил гігієни та безпеки. Регулярні обговорення з партнером, тестування та використання засобів захисту допоможуть отримувати задоволення без ризику для здоров’я. У світі сексуальної освіти відкритість і безпека важливіші за табу, тож анальний секс цілком може стати частиною гармонійного та різноманітного інтимного життя.