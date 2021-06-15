БДСМ — це не боляче: особливості популярної сексуальної техніки

У нинішній час все більше людей відкрито говорить про секс, а втілення сексуальних фантазій вже не є збоченням і забороненим у суспільстві.

Ми поговорили із засновником першого в Україні БДСМ-клубу BiBar Олегом Соколовим про те, що таке БДСМ, і чому це не так страшно, як більшість думає.

БДСМ набирає все більше популярності у всьому світі. Моделі в портупеях і нашийниках гуляють подіумами найпрестижніших Модних домів, зірки одягаються у латекс, а домогосподарки замовляють собі набори батогів.

Фото PR Batteries

Фото PR Batteries

Фото PR Batteries

Згідно із визначеннями сексологів, БДСМ не є збоченням. Це психологічна субкультура, яка, якщо вдуматися, є основою взаємодії всього нашого соціуму. Кимось командувати, комусь підкорятися, слідувати кимось нав'язаної дисципліни, отримувати задоволення від заборонених речей. Що ж дивуватися тому, що це стало однією з найпоширеніших сексуальних культур?

Фото PR Batteries

Чотири літери BDSM включають кілька розшифровок.

BD: Bondage, Discipline — зв'язування і дисципліна. Тут і рольові ігри, і муміфікація, і шибарі — сотня варіацій і практик.

DS: Domination, Submission — домінування, підпорядкування. Це основа субкультури, Альфа і Омега всього руху.

SM: Sadism, Masochism — садизм і мазохізм, на честь Захер фон Мазоха і знаменитого Маркіза де Сада. Тут все, що пов'язано з болем, — і заподіювати, і приймати.

Фото PR Batteries

Для незвичної людини навіть опис дисциплін і практик вже лякає. Але тут важливо пам'ятати, що БДСМ — це гра. І не просто гра, а добровільна гра, де всі учасники процесу отримують справжнє задоволення і дотримуються 3 основних правил субкультури — безпека, добровільність і розумність.

Фото PR Batteries

Ви коли-небудь бавилися з кайданками? Ляскання коханого чи кохану по дупі? Розповідали, що ви хочете, що б з вами зробили? Ласкаво просимо до світу БДСМ, ви там вже були. Стереотипи про біль, сльози, насильство, страждання та інше нав'язане порно і не більше. Порноінудстрія — це комерційний продукт, який робить те, що продається дорожче.

Фото PR Batteries

Фото PR Batteries

БДСМ — не про біль. БДСМ — про трохи інші боки задоволень і бажань, які є абсолютно в кожному з нас. Головне пробувати ці практики у правильному місці і з дотриманням техніки безпеки.

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