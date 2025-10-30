ТСН у соціальних мережах

Без табу: що варто знати про людей, яким подобається БДСМ

Спробуємо розібратися, який насправді має вигляд світ БДСМ і чому його прихильники можуть бути щасливішими та психічно здоровішими, ніж інші люди.

Без табу: що варто знати про людей, яким подобається БДСМ / © Credits

Ще нещодавно БДСМ вважали чимось «забороненим» і «психологічно хворим». Але видання Psychology Today розповіло, що люди, яким подобаються елементи БДСМ, психічно здорові, емоційно стабільні та навіть менш схильні до стресу.

Після БДСМ-сесій рівень гормону стресу — кортизолу, значно зменшується. Люди відчувають розслаблення, піднесений настрій та стан, схожий на медитацію чи «потік» — те саме почуття, яке переживають спортсмени чи художники, коли повністю занурюються в улюблену справу.

Міфи, які прийшов час розвіяти

  1. «БДСМ — це патологія». Це твердження давно застаріло. Ще у 2013 році Американська психіатрична асоціація офіційно виключила БДСМ зі списку психічних розладів (DSM-V). Сучасна психологія визнає, якщо все відбувається за згодою, без насилля та шкоди, то це — просто форма інтимної гри, така ж нормальна, як і будь-який інший прояв сексуальності.

  2. «Ті, хто цікавляться БДСМ, мали травматичне дитинство». Насправді це не так, люди, які практикують БДСМ, не частіше за інших переживали насильство чи сексуальні травми.

  3. «БДСМ — це про біль». Біль може бути лише елементом гри, але головне — контроль, межі, довіра і спільна домовленість.У БДСМ головну роль має не «домінант», а сабмісив — саме він задає межі та має «стоп слово», яке миттєво зупиняє будь-яку дію.

Наука про задоволення

  • Ті, хто практикує БДСМ, відчувають менше сексуального дистресу та більше еротичного задоволення.

  • «Кінкі» люди менш тривожні, відкритіші, товариські та упевненіші у собі, ніж поціновувачі традиційного сексу.

Не лише про секс, а й про близькість

Багато практиків описують БДСМ не як форму насильства, а як інтимний акт довіри. Це простір, де партнери повністю відкриті, чесні та вразливі один перед одним. БДСМ-сесія часто вимагає більшої комунікації, ніж звичайний секс:

  • обговорення бажань і меж;

  • встановлення «контракту» чи правил;

  • домовленість про «стоп слово»;

  • спільне завершення гри та турбота після неї.

Така взаємодія формує глибоку емоційну близькість, яку багато учасників описують як «справжнішу, ніж звичайні стосунки». Тож БДСМ — вже давно не маргінальна ніша.

«П’ятдесят відтінків сірого»

Скандальна трилогія Е. Л. Джеймс зробила БДСМ мейнстримом, але й породила чимало міфів.

  • Її плюс — вона показала важливість домовленостей, меж і «стоп слів».

  • Її мінус — романтизувала токсичні стосунки, де герой мав травматичне минуле, що начебто пояснює його «кінкі» схильності.

Реальні БДСМ-спільноти наголошують, що кожен учасник — психічно здоровий дорослий, який свідомо обирає свій спосіб насолоди.

Сьогодні психологи сходяться на думці, що БДСМ — це просто ще один шлях до близькості, самопізнання та задоволення. Тут головне — взаємна згода, повага та комунікація. І, можливо, настав час перестати ділити людей на «нормальних» і «з дивними вподобаннями». Бо зрештою, здорові та щасливі — саме ті, хто чесно приймає власні бажання.

