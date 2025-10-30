Без табу: що варто знати про людей, яким подобається БДСМ / © Credits

Ще нещодавно БДСМ вважали чимось «забороненим» і «психологічно хворим». Але видання Psychology Today розповіло, що люди, яким подобаються елементи БДСМ, психічно здорові, емоційно стабільні та навіть менш схильні до стресу.

Після БДСМ-сесій рівень гормону стресу — кортизолу, значно зменшується. Люди відчувають розслаблення, піднесений настрій та стан, схожий на медитацію чи «потік» — те саме почуття, яке переживають спортсмени чи художники, коли повністю занурюються в улюблену справу.

Міфи, які прийшов час розвіяти

«БДСМ — це патологія». Це твердження давно застаріло. Ще у 2013 році Американська психіатрична асоціація офіційно виключила БДСМ зі списку психічних розладів (DSM-V). Сучасна психологія визнає, якщо все відбувається за згодою, без насилля та шкоди, то це — просто форма інтимної гри, така ж нормальна, як і будь-який інший прояв сексуальності. «Ті, хто цікавляться БДСМ, мали травматичне дитинство». Насправді це не так, люди, які практикують БДСМ, не частіше за інших переживали насильство чи сексуальні травми. «БДСМ — це про біль». Біль може бути лише елементом гри, але головне — контроль, межі, довіра і спільна домовленість.У БДСМ головну роль має не «домінант», а сабмісив — саме він задає межі та має «стоп слово», яке миттєво зупиняє будь-яку дію.

Наука про задоволення

Ті, хто практикує БДСМ, відчувають менше сексуального дистресу та більше еротичного задоволення.

«Кінкі» люди менш тривожні, відкритіші, товариські та упевненіші у собі, ніж поціновувачі традиційного сексу.

Не лише про секс, а й про близькість

Багато практиків описують БДСМ не як форму насильства, а як інтимний акт довіри. Це простір, де партнери повністю відкриті, чесні та вразливі один перед одним. БДСМ-сесія часто вимагає більшої комунікації, ніж звичайний секс:

обговорення бажань і меж;

встановлення «контракту» чи правил;

домовленість про «стоп слово»;

спільне завершення гри та турбота після неї.

Така взаємодія формує глибоку емоційну близькість, яку багато учасників описують як «справжнішу, ніж звичайні стосунки». Тож БДСМ — вже давно не маргінальна ніша.

«П’ятдесят відтінків сірого»

Скандальна трилогія Е. Л. Джеймс зробила БДСМ мейнстримом, але й породила чимало міфів.

Її плюс — вона показала важливість домовленостей, меж і «стоп слів».

Її мінус — романтизувала токсичні стосунки, де герой мав травматичне минуле, що начебто пояснює його «кінкі» схильності.

Реальні БДСМ-спільноти наголошують, що кожен учасник — психічно здоровий дорослий, який свідомо обирає свій спосіб насолоди.

Сьогодні психологи сходяться на думці, що БДСМ — це просто ще один шлях до близькості, самопізнання та задоволення. Тут головне — взаємна згода, повага та комунікація. І, можливо, настав час перестати ділити людей на «нормальних» і «з дивними вподобаннями». Бо зрештою, здорові та щасливі — саме ті, хто чесно приймає власні бажання.