Більше сексу, більше грошей: чи правда, що пари з активним сексуальним життям мають вищий дохід

Одне з таких — публікація, про яку розповідало видання CBS Interactive та у якій йде мова про те, що дорослі, які ведуть активне сексуальне життя, у середньому заробляють більше.

Та що за цим стоїть, чи справді приватне життя може відображатися на кар’єрі та найголовніше, чи йде тут мова про прямий вплив або просто збіг факторів, спробуємо розібратися.

Про що насправді йдеться в дослідженні

Дослідження Дридакіса проаналізувало дані 7 500 дорослих людей віком 26–50 років. Респондентів опитували щодо стану здоров’я, соціального життя, рівня добробуту, ситуації на роботі та доходів. Все у межах великого соціально-економічного аналізу.

Виявилося, що дорослі, які повідомляли про активніше особисте життя, у середньому мали вищі доходи, а ті, хто не мав пари чи інтимних стосунків протягом певного часу, навпаки, нижчі, приблизно на 3%.

Приватне життя «підвищує зарплату»

Сам дослідник одразу наголошує, що виявлено кореляцію, а не причинно-наслідковий зв’язок. Тобто не йдеться про те, що людина автоматично заробляє більше лише тому, що має стосунки. Можливі й інші пояснення:

Впевненість і соціальність. Дослідження показують, що люди, які почуваються щасливішими, впевненішими та мають емоційну підтримку, часто проявляють більше активності та ініціативи у роботі.

Здоров’я. Респонденти з активнішим особистим життям загалом частіше мали кращі показники здоров’я. А гарне самопочуття нерідко пов’язане з продуктивністю на роботі.

Екстраверсія та соціальні зв’язки. Екстравертні, енергійні люди легше будують як стосунки, так і професійні контакти, і це може впливати на дохід.

Добробут і можливості. Можливо також, що дорослі, які вже мають вищий дохід, почуваються впевненіше та мають більше можливостей для соціального життя.

Іншими словами, це комплекс взаємопов’язаних факторів, а не «формула успіху».

Вчені й раніше вже знаходили подібні зв’язки. Це підтверджує думку, що добробут дорослої людини формується багатьма взаємопов’язаними компонентами, серед яких — здоров’я, стосунки, соціальна підтримка, відчуття щастя та власної цінності.

Маслоу теж мав би що сказати

Дридакіс згадує класичну піраміду Маслоу: базові потреби людини, серед яких і потреба у близьких емоційних зв’язках, впливають на те, як ми реалізуємо себе в інших сферах.

Якщо людина почувається самотньою чи емоційно виснаженою, це може позначатися й на її роботі. Це не про приватні подробиці, це про загальний психоемоційний стан людини.

Дослідження показує важливу річ, емоційне та соціальне щастя дорослої людини пов’язане з якістю її життя, у тому числі й професійного. Це не порада та не «рецепт успіху», а скоріше нагадування, що здоров’я, підтримка, близькі стосунки та психологічна стабільність — усе це важливо для того, щоб доросла людина почувалася щасливою та могла повноцінно реалізовуватися у роботі та житті.

Благополуччя дорослої людини — багатогранне та всі його частини важливі. А успішність і здоров’я — це не результат одного фактора, а ціла система взаємопов’язаних елементів життя.