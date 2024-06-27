Червоні прапорці стосунків, на які варто звернути увагу жінкам: розповідає відома письменниця

Популярна фраза сьогодення – "червоний прапорець стосунків" і не менш гіркий жарт, що ми їх не помічаємо, а думаємо, що то життя відділило щось від нас парканом. Розберемо, на що та навіщо звертати увагу.

Хочете мати гарні стосунки зі сексуальним життям, що не просто буде вас задовольняти, а відправить до небес? Тоді поради Tracey Сox які вона дала читачам Daily Mail саме для вас.

Уважно стежте за першими сигналами проблеми, щоб уникнути неприємностей у майбутньому. Негативні та маніпулятивні ознаки легко розпізнати, якщо знаєте, на що звертати увагу.

Його червоні прапорці

Без роздумів бере, що хоче

Ми вже давно не живемо у кам’яній ері та стосунки так не працюють.

Кожен чоловік має знати, розуміти та перевіряти, чи готові ви рухатись далі та переходити від одного сексуального етапу до іншого і робити це треба на самому початку сексу.

Тут навіть не мова про саму згоду на секс (це обов’язково! Інакше, це насилля), а навіть про ентузіазм партнера. Адже чоловік має це відчувати і якщо ви песимістично мугикнули щось під ніс, бо боїтесь відмовити чи "недозріли" до наступних дій, можливо, йому треба трохи почекати або попрацювати ще.

У таких обставинах продовження — це не лише сигнал, але й потенційно кримінальне порушення. Це неприпустимо і небезпечно.

Він мчить, як той надшвидкий потяг

Не забувайте, що є згода на дії і є тиск.

Якщо ви ще не готові до сексу і прагнете трохи почекати, партнер, який поважає вас і ваші кордони погодиться на ці умови. Тут мова навіть не йде про час, адже кожна людина обирає зручні для себе умови. Якщо партнер не чує вас, продовжує натякати чи шантажувати ("Якщо не даси, я піду!"), в жодному разі не ведіться на ці маніпуляції. Ви маєте залишатися у комфорті с собою.

Також, варто звернути увагу, якщо партнер одразу прагне чогось, незвичного, ненормального (на ваш погляд) чи авантюрного. Кожній парі потрібен час на те, щоб "притертися" один до одного і вже разом діяти далі. На початку стосунків – це простий, звичайний секс і вам не потрібна якась акробатика, адже свою роботу роблять статеві гормони, що захоплюють мозок.

Просто подумайте, якщо партнер одразу бажає чогось незвичного, то що буде далі та що йому буде потрібно за декілька років спільного життя.

Червоні прапорці стосунків / Фото: Credits

Він акцентує багато уваги на вашій зовнішності

Звичайно, дуже приємно отримувати компліменти, тим паче від чоловіка, який вам подобається, але, якщо окрім компліментів щодо зовнішності він більше нічого і не каже, можете одразу повісити собі на шию табличку "Трофейна подруга".

Ні, звичайно, якщо вам ОК, що чоловік бажає вас лише через зовнішність, то хай так і буде, але якщо ви розумієте, що маєте щось в середині симпатичної обгортки – це поганий знак. Адже, скоріш за все, ваша думка й особистість будуть знецінені, бо чоловіку те все не потрібне, він знайшов ляльку, яку шукав.

Тепер уявіть, що станеться з такими стосунками і його відношенням до вас, якщо ви схуднете чи наберете вагу, постарієте? А тепер уявіть, що маленьке коливання від того вигляду, який ви мали та на горизонті вже з’явиться інша, з пухкими соковитими губами, красивими грудьми та тонкою талією. Ви не зможете з нею конкурувати, адже на самому початку чоловік обрав не вас, а вашу зовнішність.

Ми кохаємо когось не за щось конкретне, а всю його цільність, за дивацтва, інтелект, дотепність, чарівність, талант і можна продовжити нескінченний список.

Йому незручно говорити про секс

Певна незручність що до цієї теми на початку стосунків – норма, ви ділитесь один з одним втаємниченим і можете відчувати певний страх чи дискомфорт. Але якщо перед вами тотальний мовчун, який взагалі нічого не розповідає про те, чого хоче і що йому подобається – це погано. Особливо, якщо ви ще помічаєте, що партнеру максимально незручно коли взагалі десь спливає тема сексу або у фільмі чи шоу відбувається щось непристойне.

Річ в тім, що між партнерами ця тема не має викликати сором'язливості, адже ви кажете один одному компліменти, ділитесь тим, що вам сподобалось, та коли цього немає, скоріше за все, це дзвоник про початок проблем.

Отже, важливо говорити про секс на самому початку стосунків, бо якщо партнер буде мовчати, потім з нього буде дуже складно, навіть неможливо витягти хоч якісь слова що до цієї теми.

ЇЇ червоні прапорці

Секс, як маніпуляція

Чоловіку варто остерігатись різких коливань лібідо своєї жінки. Одна хвилина і вона вас хоче, а друга, їй вже байдуже. Можливо, вона використовує секс для маніпулювання або контролю над ситуаціями, наприклад, утримується від сексу, щоб отримати те, що вона хоче.

Якщо ви не хочете бути маріонеткою, подумайте, чи так важливі вам ці стосунки. Така поведінка швидко створює токсичну динаміку, коли секс стає інструментом угоди, а не взаємним виявом інтимності.

Вона постійно перепитує вас, про свою бажаність

Надмірна залежність від слів захоплення її особистістю може свідчити про глибокі внутрішні проблеми та невпевненість у собі. Часто, це невпевненість у власній зовнішності та нарцисичні риси поведінки одночасно. На жаль, це не одна зі складових класного сексу.

Вона не говорить про контрацепцію

В принципі, першочергово про контрацепцію має думати жінка і ви маєте відверто поговорити про те, що і як краще використовувати, бо, можливо, хтось просто шукає тата своїй дитині. Ви до такого готові?

Ба більше, це змушує замислитись про її минулі стосунки та чи був там якийсь захист, адже не треба нехтувати безпекою свого здоров’я. Можна бути певним у своїй партнерці та чи впевнені ви у її колишньому. Отже, розмова про контрацепцію – запорука здорових відносин.

ЇЇ реакція на проблему

Мало хто з чоловіків зізнається, але на початку стосунків вони можуть відчувати проблеми з ерекцією. В принципі, у них все добре зі здоров’ям, але через стрес і можливий страх, що там в нього малувато, кривувато чи якось не так, можуть траплятися осічки.

Будьте уважні до того, як на це реагує жінка. На її міміку, слова та дії. Якщо вона буде загострювати на цьому увагу, казати, що такого в неї ніколи не було і ви якось її образили – це не ОК. Та якщо вона сприйме це адекватно, почекає і допоможе вам розслабитись, ви ж розумієте, що це зовсім інша мова.

Червоні прапорці стосунків / Фото: Credits

Звертайте увагу на дрібниці та не пропускайте їх повз, закривши очі, адже те, що сьогодні є маленькою неприємність, якщо її замовчати, з часом стане глобальною проблемою розставання.

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