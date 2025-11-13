Чоловік або жінка: хто перший засинає після сексу та чому це важливо / © Credits

Видання Psychology Today розповіло, що жінки засинають після сексу швидше, ніж чоловіки. І причина цього — не лише фізіологічна, а й еволюційна.Така реакція може бути частиною природного механізму, який підвищує шанси на зачаття. Після статевого акту у жіночому організмі відбуваються зміни, спрямовані на збереження сперми у репродуктивному тракті. Сон допомагає жінці залишатися у горизонтальному положенні довше, а отже, сприяє більшій ймовірності запліднення.

Секс — природне снодійне

Ця фраза має під собою наукове підґрунтя. Жінки частіше, ніж чоловіки, повідомляли про те, що засинають після сексу і цей ефект посилюється, якщо вони відчувають оргазм.

Оргазм, як у чоловіків, так і у жінок, запускає викид гормонів окситоцину, пролактину та серотоніну — вони заспокоюють, знімають напругу та викликають відчуття приємної втоми. Але у жінок після еякуляції партнера до цього додається ще й біологічний фактор, сім’яна рідина може мати седативну дію, тобто сприяти розслабленню та швидшому засинанню.

І чоловіки, і жінки засинали швидше після оргазму, ніж без нього.

Під час мастурбації різниці між чоловіком і жінкою не спостерігається, отже, саме контакт із сім’яною рідиною відіграє роль у «сонливому ефекті».

Тобто можна сказати, що сперма має певну «седативну» функцію.

Застереження

Однак, для того, щоб бути точно певними у цьому, науковцям потрібен ще час для дослідів і соціологічних висновків. Проте це вже цікаві висновки у сфері еволюційної психології — науки, яка пояснює сучасну поведінку через призму наших біологічних інстинктів.

Наразі відповідь проста, жінки, не через байдужість чи втому, а завдяки мудрості природи, засинають все ж швидше. Їхнє тіло інстинктивно «вимикається», щоб дати шанс новому життю.

А чоловіки, можливо, вони просто залишаються пильними, бо еволюція поклала на них іншу роль — бути на сторожі після пристрасті.

Секс дійсно може бути «природним снодійним», але для кожного він спрацьовує по-різному. Головне — не час, коли хтось засинає, а якість зв’язку, близькість і довіра, які залишаються після. Бо сон після кохання — це не кінець, а продовження найніжнішої історії між двома людьми.