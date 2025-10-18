Чому анімаційне порно таке популярне: психологія феномену / © Credits

Реклама

Те, що починалося як частина японської культури, стало глобальним трендом, який цікавить мільйони людей по всьому світу. Чому ж дорослих приваблюють вигадані персонажі та намальовані тіла і що це говорить про наше сприйняття сексуальності, розповіло видання Psychology Today.

Що таке хентай

Термін «hentai» походить із японської культури — це піджанр манґи та аніме, де персонажі зображені у відвертих сексуальних сценах. Іншими словами, це анімаційне порно, але часто з елементами фантазії, надзвичайних сюжетів і гіперболізованих тіл. Хоч здається, що це нішевий контент, насправді він на піку популярності.

Хто дивиться та фантазує про хентай

Психолог і дослідник сексуальності Джастін Леміллер у своїй книзі «Tell Me What You Want» опитав понад 4 000 людей. Його висновки цікаві:

Реклама

27% людей зізналися, що хоч раз фантазували про персонажів мультфільмів або аніме.

4% роблять це регулярно.

Цікаво, що не всі, хто шукає хентай, часто про нього фантазують. Просто такий контент менш доступний, ніж, скажімо, відео про «класичні» фантазії на кшталт тріо, тому ті, хто цим цікавиться, змушені активно шукати.

Щодо гендеру:

27% гетеросексуальних чоловіків зізналися, що мали такі фантазії.

12% гетеросексуальних жінок.

39% гей та бісексуальних чоловіків.

40% транс і небінарних людей.

Тобто чоловіки та люди з різноманітною гендерною ідентичністю виявилися схильнішими до подібних фантазій.

Уява, контроль і дистанція

Леміллер виділяє кілька психологічних чинників, які пояснюють популярність хентаю:

Реклама

Активна уява. Люди з розвиненою фантазією схильні до різних сексуальних сценаріїв, хентай просто дає простір для творчості.

Інтроверсія. Менш соціальні люди, які не завжди комфортно почуваються у реальних стосунках, можуть отримувати задоволення від контрольованого «віртуального» світу, де немає ризику відмови чи осуду.

Потреба у безпечній дистанції. Для тих, хто має унікальний тип прив’язаності (боїться близькості чи втрати контролю), хентай — це форма сексуального вираження без емоційних ризиків.

Зменшення тривожності. Для людей з високою тривожністю чи страхом відторгнення вигадані персонажі — це спосіб розслабитися та зняти напругу.

Форма дослідження табуйованих тем. Через анімацію можна «прожити» фантазії, які у реальному житті були б небезпечними, неприйнятними чи незаконними.

Фантазія як спосіб пізнати себе

Хентай фантазії часто переплітаються з іншими, наприклад, BDSM, владою, нереальними сценаріями, наприклад, секс із прибульцями, роботами тощо.

Це не завжди про «втечу від реальності» — іноді це просто прагнення досліджувати межі бажань у безпечному просторі.

Як зазначає Леміллер, для когось це просто гра уяви. Для інших — спосіб висловити частину сексуальності, яку неможливо реалізувати у реальному житті.

Популярність анімаційного порно — не ознака відчуження, а свідчення змін у сприйнятті сексуальності. Люди шукають не лише збудження, а й емоційну безпеку, контроль і відсутність тиску. У світі, де стосунки стають складнішими, а реальність — перевантаженою, хентай пропонує фантазію без наслідків. І, можливо, саме тому він так приваблює покоління, яке втомилось від перформативної близькості.

Реклама

Хентай — це не просто «дивна» частина інтернету. Це дзеркало того, як ми еволюціонуємо у своїх бажаннях, шукаємо способів безпечного експерименту, самовираження та фантазії без меж. Бо врешті-решт, як каже психолог Леміллер, наші сексуальні фантазії — це не те, що нас визначає, це те, що допомагає нас краще зрозуміти.