Чому багатьох із нас заводять думки про жорсткий секс: розповідає сексологиня

Чому багатьох із нас заводять думки про жорсткий секс / © Credits

Проте ці потаємні бажання, за словами сексологині Святослави Федорець, можуть бути одними з найсильніших тригерів збудження. За словами експертки, такі думки можуть бути привабливими, бо вони порушують заборони та соціальні норми, а саме порушення табу часто викликає особливий емоційний та фізичний відгук.

Наприклад:

жінка у стабільних і гармонійних стосунках із ніжним партнером може фантазувати про те, як він раптово візьме ініціативу, проявить домінування, покладе руку на волосся чи зробить сміливіший жест;

чоловік може уявляти себе у ролі того, хто контролює ситуацію чи навпаки, того, хто «втрачає контроль».

Ці фантазії не обов’язково означають реальне бажання жорстокості чи агресії. Частіше вони — спосіб урізноманітнити власну уяву та додати інтенсивності сексуальному досвіду.

Таємне бажання, про яке бояться говорити

Часто люди соромляться поділитися своїми фантазіями навіть із найближчим партнером.

Одні бояться осуду, «А раптом він/вона подумає, що я збоченець?»

Інші не хочуть образити партнера, який звик бути ніжним і уважним.

Найцікавіше, за словами сексологині, що нерідко обидва партнери фантазують про подібне, але мовчать. У результаті кожен у своїй голові «доповнює» сексуальний досвід тим, чого бракує у реальності. Памʼятайте, що сексуальні фантазії — норма. Багато жінок і чоловіків хоча б раз у житті фантазували про елементи жорсткого сексу чи рольових ігор. Такі фантазії знімають напругу, вони — безпечний спосіб дослідити власні бажання без ризику чи травм.

Фантазії не дорівнюють діям. Уявляти — не означає хотіти реалізувати все насправді. Багатьом достатньо фантазії як «підсилювача» збудження.

Як говорити з партнером про свої фантазії

Відвертість у сексуальній сфері — це не тільки шлях до насиченіших стосунків, а й спосіб уникнути непорозумінь.

Починайте м’яко. Можна поділитися через гру, жарт або навіть фільм, у якому є сцена, яка вас заводить. Говоріть про свої відчуття. Замість «я хочу, щоб ти зробив це», спробуйте сказати «мені збудливо уявляти, що ти…». Поважайте межі. Якщо партнер не готовий експериментувати, не тисніть. Діалог — ключ до довіри. Використовуйте безпечні слова. Якщо ви вирішили спробувати щось нове, домовтеся про стоп-слово, яке означатиме, що пора зупинитися.

Фантазії про жорсткий секс — це не відхилення, а частина здорової сексуальності. Вони можуть допомогти краще зрозуміти свої бажання, відкритися партнеру та збагатити інтимне життя. Головне — відвертість, взаємна повага та готовність дослухатися одне до одного.

Отже, якщо у вас з’являються думки про брутальніший секс, не поспішайте лякатися. Це може бути сигналом вашої уяви та бажання новизни, а не проблемою. Сексуальність — багатогранна і досліджувати її варто сміливо, але з любов’ю до себе та партнера.