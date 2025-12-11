Чому деякі люди не займаються сексом: генетика та поведінка / © Credits

Видання Psychology Today розповіло, що вчені з Принстонського університету проаналізували ДНК понад 400 000 британців та 13 500 австралійців, віком від 18 до 89 років. Їх цікавили люди, які ніколи не займалися сексом ні з представниками своєї, ні з протилежної статі. В результаті було виділено групу з понад 4 000 учасників і результати виявилися неочікуваними.

Розумніші — менш активні

Одним з головних відкриттів стало те, що генетичні варіанти, пов’язані з високим IQ і освітою, корелюють із відсутністю сексуального бажання. Тобто ті, хто розвивав свій розум і досягав вищих соціальних статусів, частіше залишаються без сексуального досвіду.

Це здається парадоксальним, еволюційно розумні та забезпечені партнери повинні мати більше шансів на романтичні стосунки, але реальність виявилася іншою.

Крім того, у чоловіків, які не мають сексу, корелювала зі слабшою фізичною силою, тонкими руками та носінням окулярів у дитинстві — це фактори, які впливали на соціальну привабливість у підлітковому віці.

Соціальна стриманість та ризикова поведінка

Дослідження також виявило цікаву залежність між небажанням сексу та соціальною поведінкою. Люди, які рідше вживали алкоголь, менше ризикували та уникали активного соціального життя, частіше залишалися без сексуального досвіду. Простіше кажучи, відсутність «барного досвіду» та низька схильність до авантюризму можуть зменшувати шанси на зустріч з потенційними партнерами.

Психологічні аспекти

Генетика також впливає на психічний стан, варіанти генів, пов’язані з ADHD (РДУГ — Розлад дефіциту уваги та гіперактивності), аутизмом і ПТСР (Посттравматичний стресовий розлад), корелювали із сексуальним небажанням. Водночас ті, хто схильний до депресії чи тривожності, показали протилежну тенденцію, ці фактори не збільшують ймовірність утримання від сексу.

Важливо розуміти, що генетика пояснює лише частину явища. Серед інших факторів можуть бути як географічні умови (менше потенційних партнерів у регіоні), так і рівень соціально-економічної нерівності.

Крім того, не всі люди без сексуального досвіду відчувають дискомфорт. Для деяких це свідомий стиль життя, який приносить задоволення та відчуття контролю. Водночас дослідження показує, що серед людей, які не мають сексу рівень щастя може бути трохи нижчим, але це не означає, що всі вони незадоволені.

Отже, можна сказати, що гени та середовище разом формують унікальні життєві траєкторії. Іноді яскравий розум може ставати перешкодою для романтики, соціальна стриманість — гальмом для побачень, а певні психологічні особливості — ще одним чинником.

Важливо пам’ятати, що сексуальна активність — не показник цінності чи успіху, та у світі, де завжди є вибір, кожен може знайти свій баланс між особистим життям, самореалізацією та власним щастям.