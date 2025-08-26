Чому деякі люди відмовляються цілуватися під час випадкового сексу / © Credits

У романтичних стосунках саме поцілунки часто вважають найінтимнішими моментами. Але чому ж у випадковому сексі, який давно перестав бути табу у сучасному суспільстві, деякі люди відмовляються від цього жесту, спробувало розібратися видання Psychology Today.

Поцілунок як символ близькості

У культурі поцілунок сприймається майже як маркер справжньої інтимності. У багатьох парах саме поцілунок, а не секс, є показником того, що стосунки переходять на новий рівень.

Втім, для частини людей ситуація інша. Вони готові до сексу без зобов’язань, але не до поцілунків. І причина тут не у відсутності пристрасті, а у своєрідній психологічній «межі», яка відділяє фізичне задоволення від емоційної близькості.

Секс без поцілунків

Деякі жінки зізнаються, що можуть займатися сексом із випадковим партнером, але не можуть цілуватися. Це для них занадто особисто.Інші ж, навпаки, наголошують, що саме поцілунки роблять навіть короткі зустрічі пристраснішими.

У секс-роботі ситуація ще чіткіша. Багато працівників індустрії відмовляються цілувати клієнтів у губи, бо це вважається «надмірною близькістю», яку вони не готові продавати. Водночас з’явився феномен так званого «girlfriend experience» — коли клієнти спеціально замовляють не лише секс, а й поцілунки, обійми, ніжність, прагнучи хоч на мить відчути себе у стосунках.

Це можна назвати «обмеженою автентичністю» (bounded authenticity), люди ніби купують і продають емоційну близькість, створюють ілюзію справжнього кохання.

Чому ми уникаємо поцілунків

Є кілька основних пояснень:

Острах надмірної близькості. Поцілунок сприймається як щось інтимніше за секс. Для багатьох саме губи — межа, яку не хочеться переходити з людиною, з якою немає глибоких почуттів. Контроль емоцій. Коли секс випадковий, люди прагнуть уникнути відчуття прив’язаності. Поцілунок може спровокувати ілюзію ніжності, яку потім буде важко відкинути. Відчуття огиди. Дехто визнає, що французький поцілунок (з язиком) без емоційного зв’язку здається їм «бруднішим», ніж сам секс. Соціальні сценарії. У культурі часто побутує уявлення, що поцілунки — для «своїх», для пари, тоді як секс може бути й «технічним» способом отримати задоволення.

У підсумку виходить, що поцілунок у випадковому сексі — це не просто дія, а вибір. Для когось це межа, яку вони не готові переходити без емоцій. Для інших — спосіб зробити навіть швидку зустріч живою та наповненою.

І в цьому немає «правильно» чи «неправильно». Адже інтимність завжди про баланс між тілом, емоціями та особистими кордонами.