Чому ми фантазуємо про секс із тими, кого ненавидимо: психологія парадокса / © Credits

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Ми звикли думати, що сексуальні фантазії — це про кохання, пристрасть або хоча б симпатію. Та що, коли об’єктом вашої уяви раптом стає людина, яка викликає, наприклад, злість, роздратування чи навіть ненависть. Це плутанина? Психологічний злам? А може, щось абсолютно нормальне? Відповіді на ці питання спробувало знайти видання Psychology Today.

Насправді такі фантазії не такі вже й рідкісні, виявляється, майже кожна третя людина хоча б раз у житті фантазувала про секс із тим, кого терпіти не може. Чому це відбувається, що це каже про нас і чи варто хвилюватися, ми розібралися у цьому складному, але захопливому психологічному феномені.

Фантазії не завжди про любов

Сексуальні фантазії це не завжди відображення реального бажання. Часто вони виникають на перетині забороненого, емоційно напруженого та потаємного.

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Фантазії про владу та контроль (домінування)

Люди, які часто уявляють секс із «ворогом», зазвичай мають схильність до БДСМ або фантазій про домінування. У таких уявленнях вони:

беруть реванш над тим, хто завдавав емоційного болю;

беруть під контроль ситуацію, яка у реальному житті була принизливою чи неприємною;

отримують психологічне задоволення від символічної «перемоги».

Усе це не про бажання бути з цією людиною, а про внутрішню компенсацію пережитого стресу.

Мазохізм та низька самооцінка

З іншого боку, у людей з низькою самооцінкою чи схильністю до самопокарання можуть виникати фантазії, де секс із неприємною особою стає формою «каральної пристрасті». Такі фантазії іноді несвідомо передають послання на кшталт«Я не заслуговую на добре ставлення» чи «Я можу сподіватися тільки на токсичні стосунки».

Це не завжди про фізичне бажання, іноді це емоційний слід травм або невдалих стосунків.

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Привабливість табу

Секс із «ворогом» — порушення внутрішніх моральних правил і саме це робить фантазію захопливою. Адже те, що заборонено чи недозволенно, стає ще привабливішим у нашій уяві.

Сильні емоції легко плутаються зі збудженням

Цікаво, що гнів і сексуальне збудження мають схожу фізіологічну картину: пришвидшене дихання, тиск, серцебиття, зосередження на об’єкті. Саме тому деякі люди можуть помилково «перемикати» одне на інше. «Я його ненавиджу», а тіло думає «Тут щось важливе — реагуй», тож мозок зчитує це як збудження.

Уява без кордонів

Люди з розвиненою фантазією та схильністю до «польоту думок» частіше уявляють сексуальні сценарії найнеймовірніших форматів, не обов’язково через реальне бажання, а просто через багатогранність уяви.

Це нормально

Сексуальні фантазії — це не те саме, що бажання чи намір. Вони не мають моральної оцінки, поки лишаються в уяві. Часто це:

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просто спосіб обробити сильні емоції,

зняти внутрішнє напруження,

або навіть випадкове поєднання пережитого.

Фантазія про секс із людиною, яку ви не любите чи навіть зневажаєте — це не привід для сорому. Це може:

бути способом переосмислити емоційні ситуації,

відчути контроль,

або просто прояв емоційної інтриги.

Якщо такі фантазії турбують вас або впливають на стосунки, варто поговорити з психотерапевтом. Але сам факт їхньої наявності ще не свідчить про проблеми.