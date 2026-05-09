Чому нас можуть приваблювати темні еротичні сюжети: що насправді стоїть за цікавістю жінок до насильницьких фантазій

Чому нас можуть приваблювати темні еротичні сюжети

Нове дослідження, опубліковане в The Journal of Sex Research, підіймає досить незручне запитання: що саме впливає на жіноче збудження від таких історій — еволюція чи досвід і соціальні установки?

Відповідь виявилася значно складнішою, ніж будь-яка проста теорія, про це розповіло видання PsyPost.

Жіноча аудиторія є головною рушійною силою ринку еротичної літератури та романів. Саме жінки найчастіше читають тексти, які варіюються від класичних романтичних історій до «темних» сюжетів із елементами контролю, домінування чи насильства.

Подібні тенденції помітні й у відеоформатах, хоча жінки загалом споживають менше порнографічного контенту, ті, хто його переглядає, частіше цікавляться сценаріями з елементами влади, підпорядкування та агресії.

Це ставить під сумнів класичні еволюційні моделі, які припускають, що жінки орієнтовані на стабільні довгострокові стосунки з партнерами, які демонструють надійність і турботу.

У дослідженні Максиміліан Т. П. фон Андріан-Вербург разом із командою спробували розібратися, чому виникає інтерес до агресивних еротичних сценаріїв і чи справді він пов’язаний із біологією.

Що впливає на інтерес до «темних» сюжетів

Рівень сексуального потягу. Жінки з вищим лібідо реагували сильніше на всі еротичні історії, незалежно від їхнього змісту.Інакше кажучи, це не про тип сюжету, а про загальну чутливість до сексуальних стимулів. Вплив міфів про сексуальне насильство. Учасниці, які більше погоджувалися з хибними уявленнями про насильство, демонстрували вищий рівень збудження як до нейтральних, так і до агресивних сцен. Дослідники припускають, що такі переконання можуть змінювати сприйняття історії, наприклад, інтерпретувати насильницький сценарій як «приховану згоду». Попередній досвід споживання насильницького контенту. Жінки, які вже читали чи дивилися агресивну еротику, частіше реагували на подібні сцени сильніше. Це може пояснюватися навчанням через досвід, адже мозок поступово починає асоціювати певні стимули з сексуальним збудженням. Ефект «емоційного перенесення». Сильні емоції, як от страх, напруга чи шок, у безпечному контексті можуть перетворюватися мозком у сексуальне збудження та посилювати інтенсивність переживань.

Це не про «природу жінок»

Дослідники з The Journal of Sex Research підкреслюють, що еволюційні пояснення тут не працюють. Натомість ключову роль відіграють досвід, соціальні установки, медіаспоживання та індивідуальні психологічні особливості.

Автори також зазначають, що результати мають обмеження, адже усі дані були самооцінкою учасниць, вибірка стосувалася лише жінок із Німеччини, використано один конкретний сюжет і не враховувалися різні контексти, наприклад, історичні романи, стосунки тощо.

Сексуальні вподобання виявилися менш «біологічно запрограмованими», ніж довгий час вважала наука. Як показує робота дослідників, ключ до розуміння лежить не в еволюції, а у тому, як ми навчаємося реагувати на контент і які соціальні сценарії сприймаємо за норму.

Іншими словами, те, що нас зачіпає в еротичних історіях, часто говорить не про «природу бажання», а про досвід, який ми накопичуємо, свідомо чи ні.

