Чому найкращий секс може бути в токсичних стосунках

Ми всі хочемо сексу, який зводить з розуму, і стосунків, які дарують безпеку й підтримку. Проте іноді секс стає оманливою ознакою щастя. Сексологиня Святослава Федорець пояснила, що в деяких стосунках сексуальна пристрасть настільки інтенсивна, що люди відчувають її як «найкращий секс у житті», навіть якщо емоційна частина взаємин нестійка.

Це явище частіше зустрічається у тих, хто має підвищену тривожність або внутрішню напруженість. Організм може плутати фізичне збудження з тривогою, тоді ми отримуємо коктейль сильних емоцій, який здається неймовірним, поки тривають стосунки. Спеціально для сторінки Я ТІЛЬКИ ЗАПИТАТИ сексологиня розповіла, як відрізнити залежні стосунки від здорових і чому наше збудження іноді плутається з тривогою.

Залежні стосунки

Залежні стосунки — це коли прив’язаність будується не на довірі та взаємності, а на потребі постійно отримувати підтвердження своєї цінності від партнера. Секс у таких стосунках часто інтенсивний, пристрасний і шалено захопливий.

«У моїй практиці були пацієнти, які після завершення стосунків казали: „Це був неймовірний секс, такого в мене більше ніколи не буде. Він був найкращим коханцем“», — пояснює Федорець.

Сексуальне задоволення у таких випадках необов’язково збігається з емоційною близькістю чи здоровою прихильністю.

Тривога та сексуальне збудження

Людський мозок не завжди відокремлює фізичне збудження від психологічного стресу. Коли одночасно з’являються тривога й сексуальне збудження, виникає «коктейль», який може підсилювати відчуття задоволення.

Тривога може проявлятися як легке хвилювання, напруженість чи страх втрати.

Сексуальне збудження — фізичні реакції організму, які сигналізують про бажання і тяжіння.

Коли ці два стани поєднуються, людина може відчувати «неймовірний» секс, навіть якщо стосунки емоційно нестійкі.

Як зрозуміти, що секс і стосунки здорові

Сексологиня радить звертати увагу на такі ознаки:

Емоційна близькість: партнер цікавиться вашими почуттями, підтримує та слухає. Взаємність: бажання і задоволення не односторонні. Стабільність: сексуальна пристрасть доповнює емоційний зв’язок, а не замінює його. Відсутність надмірної тривоги: якщо після сексу залишаються почуття страху чи невпевненості, це може бути сигналом залежних стосунків.

Сексуальна пристрасть — чудова річ, але вона не завжди гарантує щасливі стосунки. Якщо секс здається «найкращим у житті», а емоційна частина стосунків не найкраща, варто зупинитися та оцінити баланс між фізичною насолодою і психологічним комфортом.

Здорові стосунки — це коли секс доповнює кохання, а не маскує тривогу. Пам’ятайте, що прислухатися до себе і своїх почуттів — найкращий спосіб уникнути залежності та знайти справжню близькість.