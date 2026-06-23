Чому поза "69" ідеальна лише на картинці: Камасутра та реальність

поза "69" / © Credits

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Глянцеві журнали, еротичні романи та інтернет-культура роками змальовували позу «69» як вершину сексуального мистецтва. Вона здається втіленням абсолютної рівності та взаємної насолоди. Проте у реальному житті спроба повторити цю красиву картинку часто перетворюється на незручний квест, де замість омріяного оргазму партнери думають лише про те, як не задихнутися чи не отримати судому у нозі.

Спеціально для сторінки Medical TV сексологиня Святослава Федорець розповіла про цей міф і пояснила, чому популярна поза так часто розчаровує.

Естетика проти анатомії

Будемо відвертими, поза «69» дійсно має чудовий вигляд. Особливо для чоловіка, коли він лежить на спині, а дівчина розташовується зверху. Проте естетика у ліжку — це ще не все. У такій позі дівчина, швидше за все, не закінчить, відверто каже сексологиня.

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І справа тут не у відсутності пристрасті, а у простій фізіології та психології. По-перше, у такій позиції жінці вкрай складно повністю розслабитися. По-друге, наш мозок влаштований так, що нам важко одночасно і приймати задоволення, і давати його. Фокус уваги розсіюється між власними відчуттями та намаганням зробити приємно партнеру, через що шлях до оргазму просто блокується.

Головна ідея — ваш комфорт

Коли ми робимо оральні пестощі партнеру, той, хто це робить, також має перебувати у максимально зручному для себе положенні. Це не егоїзм, а якість сексу. Щоб оральний секс приніс максимум задоволення, зверніть увагу на два золотих правила:

Свобода рухів, адже людина має вільно рухати руками, головою та всім тілом, якщо це необхідно.

Час, адже положення тіла має дозволяти вам пробути у ньому достатньо довго.

Інколи для того, щоб довести людину до оргазму, може потрібен бути певний час.

Наприклад, для того, щоб чоловік задовольнив жінку може знадобитися 10, 15 або й більше хвилин, зазначає Святослава Федорець. Жодна шия чи спина не витримає такого напруження, якщо ви застигли у незручній позі.

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Головний секрет незабутнього сексу криється не у складних позах з картинок, а у базовому правилі, що обом партнерам має бути зручно. Не бійтеся розділяти процеси, чергувати ролі та обирати ті позиції, де ваше тіло розслаблене. Зрештою, найкраща поза у сексі — та, яка веде вас до оргазму, а не до візиту до масажиста.

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