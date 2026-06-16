Чому сором заважає отримувати задоволення від інтимності: пояснює сексологиня

Чому сором заважає отримувати задоволення від інтимності / © www.credits

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Попри те, що тема сексу давно стала частиною публічних дискусій, багато людей досі несуть із собою установки, сформовані ще у дитинстві чи юності. «Хороші дівчата так не поводяться», «про це соромно говорити», «не можна показувати свої бажання» — подібні переконання нерідко впливають на доросле життя значно сильніше, ніж ми усвідомлюємо. Сексологиня Святослава Федорець спеціально на сторінки tv medical наголошує, що справжня близькість починається не з досконалості, а з прийняття себе та комфорту у власній сексуальності. Саме внутрішні заборони часто стають причиною скутості, тривожності та неможливості повністю розслабитися поруч із партнером.

Інтимність починається з комфорту

Сексологиня наголошує, що важливу роль у близькості відіграє не лише фізичний контакт, а й емоційний стан людини. Якщо партнер постійно хвилюється через зовнішність, переживає, який вигляд має збоку чи намагається приховати себе, це може заважати відчувати задоволення від моменту.

Впевненість у собі не означає ідеальну зовнішність або відсутність комплексів. Насамперед це здатність почуватися природно та не витрачати всю увагу на самокритику.

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Саме тому психологи часто говорять про важливість тілесного прийняття — уміння ставитися до себе з меншою кількістю осуду та більшою кількістю доброзичливості.

Звідки береться сором

Фахівчиня зазначає, що джерелом багатьох труднощів стають не реальні проблеми у стосунках, а установки, які людина засвоїла раніше. На ставлення до сексуальності можуть впливати сімейне виховання, культурні та релігійні переконання, негативний досвід, осуд з боку оточення чи поширені міфи про те, якою має бути «правильна» поведінка.

У результаті людина може відчувати провину навіть тоді, коли перебуває у здорових і довірливих стосунках.

Розкутість не дорівнює безвідповідальності

Сексуальна впевненість — це не демонстративність або бажання відповідати чиїмось очікуванням. Йдеться про здатність відкрито говорити про власний комфорт, поважати свої кордони та довіряти партнеру.

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У здорових стосунках важливо, щоб обидвоє почувалися почутими, прийнятими та захищеними від осуду. Коли зникає страх бути собою, з’являється більше простору для емоційної близькості та взаємного задоволення.

Сексуальність — це не набір правил і не прагнення відповідати чиємусь ідеалу. Вона значно більше пов’язана з прийняттям себе, внутрішньою свободою та відчуттям безпеки поруч із партнером.

Якщо сором, провина чи тривога заважають почуватися комфортно в інтимній сфері, варто замислитися над тим, звідки походять ці переконання. Адже саме робота з внутрішніми установками часто стає першим кроком до гармонійніших стосунків, як із собою, так і з іншою людиною.

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