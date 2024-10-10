Чому жінка може втратити сексуальне бажання до чоловіка: розповідає експерт

Сексуальний потяг — це складний аспект стосунків і дуже часто він знаходиться під впливом різних емоційних факторів.

Лайфкоуч Дмитро Остапенко розповів ключові причини, чому жінка може втратити інтерес до сексу з партнером, наголосивши на емоційному зв’язку та психологічних аспектах.

Емоційний зв’язок і його вплив на сексуальність

На відміну від чоловіків, для яких фізіологічні аспекти можуть мати більшу вагу, жінки часто сприймають секс глибшим і інтимнішим актом. За словами Остапенка, в основі сексуального потягу жінки лежить присутність сильного емоційного зв’язку з партнером. Це означає, що якщо в стосунках виникають образи чи конфлікти, емоційний фон може серйозно постраждати.

Коли жінка відчуває образу чи кривду з боку партнера, це може викликати підвищення рівня кортизолу — гормону стресу. Тривожність та емоційний дискомфорт у таких ситуаціях зазвичай притупляють бажання займатися сексом. У цей момент жінка більше занепокоєна відновленням стосунків або розв'язанням проблеми, ніж задоволенням фізичних потреб.

Чому важливо вирішувати конфлікти

Дмитро наголошує на тому, що для відновлення сексуального потягу необхідно спочатку вирішити емоційні конфлікти. Замість того, щоб фокусуватися на сексі як засобі примирення, пара повинна працювати над своїм емоційним зв’язком. Без цього фундаменту сексуальність може виявитися не на часі.

Хоча є пари, які використовують секс як спосіб помиритися, це підходить не всім.

Важливо пам'ятати, що сексуальний потяг не можна зводити лише до біології чи фізіології. Він тісно пов'язаний з емоційними аспектами стосунків. Чим міцніший емоційний зв’язок, тим більше шансів на здорове та активне сексуальне життя.

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