Чому жінки не люблять порнофільми: розповідає сексолог

Існує думка, що жінки не люблять дивитися порно.
Чи справді це так і як впливають порнофільми на жінок і чоловіків, ми запитали у лікаря-психоаналітика, сексолога Міжнародного інституту глибинної психології Едуарда Лівінського.
До порнографії (в перекладі з давньогрецької — "блудниця") зараховують безпосереднє, вульгарно-натуралістичне зображення або словесний опис статевих органів і статевого акту, що приводить до сексуального збудження. Не всяке зображення оголеного тіла можна класифікувати як порнографію. Тому розрізняють власне порнографію — те, що створює зайву сексуальну напруженість, і еротику — то, що утримує напрженість у певних рамках. Для різних часів і різних верств суспільства цей рівень може бути різним. Колись і вальс вважався порнографічним танцем. Для сучасних дорослих людей порнографія — це натуралістичне зображення статевого акту.
Порно збуджує завжди
Незалежно від того, в який час і що саме вважалося порнографічним, механізми збудження під час вигляду порнографії працювали завжди однаково. Цим ми мало відрізняємося від тварин. Хіба що тим, що в тваринному світі очі і статеві органи розташовані на одному рівні, в той час як люди — прямоходячі. У той самий час люди (як чоловіки, так і жінки) несвідомо все одно звертають увагу на зону статевих органів. Як наочний приклад: чоловік дивиться жінці на зону декольте (груди — вторинна статева ознака).
Порнографія для чоловіків і для жінок
Чоловікам потрібна порнографія, тому що це якийсь досвід реалізації, навчання, як потрібно робити. Крім того, дивляться і читають порнорозповіді для того, щоб підтримувати і посилювати збудження. Жінок же можна розділити на тих, хто забороняє собі сексуальність внаслідок виховання, і тих, у кого сексуальність розвинена.
Жінки, які забороняють собі сексуальність, ніби застрягають у дівочому віці коли важлива романтика, а секс значення не має. Таким жінкам, навіть якщо вони зав'язали з кимось стосунки і вступили в шлюб (отримали право легально займатися сексом), часто секс не потрібен, вони відпрацьовують його як повинність. Порнографія таким жінкам, ясна річ, теж не потрібна. У жінок з нормальною здоровою сексуальністю, як правило, сексуальність вища, ніж у чоловіків. Тому жінці не потрібно посилювати збудження для того, щоб зайнятися сексом, — чоловіка для цього їй цілком вистачає.
Але це ще не все. Оскільки у жінки сексуальність вища (до речі, ті ж давні греки підрахували, що у жінки задоволення від сексу в 9 разів перевищує чоловіче), їй потрібно витрачати набагато більше фізичних і психічних сил, щоб контролювати цю функцію. Зайве збудження призводить до наростання тонусу матки, і тільки в момент оргазму відбувається скидання напругженості і розслаблення. Якщо ж скидання напруженості відсутнє, в той час як жінка продовжує бути в збудженому стані, і приплив крові до статевих органів зберігається, вона відчуває фізіологічний дискомфорт.
Чоловіки. які навіть без присутності жінок дивляться порнофільм, можуть скинути напруженість шляхом мастурбації. Жінки не завжди можуть це зробити, пік мастурбаційності активності у жінок спостерігається тільки до 32-36 років. Отже, жінці важливіший повноцінний статевий акт і чоловік як джерело сексуального збудження. А порнографія — нехай цим тішаться хлопці!
Авдотья Разгуляєва