Чому жінки не люблять порнофільми: розповідає сексолог

Існує думка, що жінки не люблять дивитися порно.

Чи справді це так і як впливають порнофільми на жінок і чоловіків, ми запитали у лікаря-психоаналітика, сексолога Міжнародного інституту глибинної психології Едуарда Лівінського.

До порнографії (в перекладі з давньогрецької — "блудниця") зараховують безпосереднє, вульгарно-натуралістичне зображення або словесний опис статевих органів і статевого акту, що приводить до сексуального збудження. Не всяке зображення оголеного тіла можна класифікувати як порнографію. Тому розрізняють власне порнографію — те, що створює зайву сексуальну напруженість, і еротику — то, що утримує напрженість у певних рамках. Для різних часів і різних верств суспільства цей рівень може бути різним. Колись і вальс вважався порнографічним танцем. Для сучасних дорослих людей порнографія — це натуралістичне зображення статевого акту.

Sunday Mirror

Порно збуджує завжди

Незалежно від того, в який час і що саме вважалося порнографічним, механізми збудження під час вигляду порнографії працювали завжди однаково. Цим ми мало відрізняємося від тварин. Хіба що тим, що в тваринному світі очі і статеві органи розташовані на одному рівні, в той час як люди — прямоходячі. У той самий час люди (як чоловіки, так і жінки) несвідомо все одно звертають увагу на зону статевих органів. Як наочний приклад: чоловік дивиться жінці на зону декольте (груди — вторинна статева ознака).

Порнографія для чоловіків і для жінок

Чоловікам потрібна порнографія, тому що це якийсь досвід реалізації, навчання, як потрібно робити. Крім того, дивляться і читають порнорозповіді для того, щоб підтримувати і посилювати збудження. Жінок же можна розділити на тих, хто забороняє собі сексуальність внаслідок виховання, і тих, у кого сексуальність розвинена.

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Жінки, які забороняють собі сексуальність, ніби застрягають у дівочому віці коли важлива романтика, а секс значення не має. Таким жінкам, навіть якщо вони зав'язали з кимось стосунки і вступили в шлюб (отримали право легально займатися сексом), часто секс не потрібен, вони відпрацьовують його як повинність. Порнографія таким жінкам, ясна річ, теж не потрібна. У жінок з нормальною здоровою сексуальністю, як правило, сексуальність вища, ніж у чоловіків. Тому жінці не потрібно посилювати збудження для того, щоб зайнятися сексом, — чоловіка для цього їй цілком вистачає.

Sunday Mirror

Але це ще не все. Оскільки у жінки сексуальність вища (до речі, ті ж давні греки підрахували, що у жінки задоволення від сексу в 9 разів перевищує чоловіче), їй потрібно витрачати набагато більше фізичних і психічних сил, щоб контролювати цю функцію. Зайве збудження призводить до наростання тонусу матки, і тільки в момент оргазму відбувається скидання напругженості і розслаблення. Якщо ж скидання напруженості відсутнє, в той час як жінка продовжує бути в збудженому стані, і приплив крові до статевих органів зберігається, вона відчуває фізіологічний дискомфорт.

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Чоловіки. які навіть без присутності жінок дивляться порнофільм, можуть скинути напруженість шляхом мастурбації. Жінки не завжди можуть це зробити, пік мастурбаційності активності у жінок спостерігається тільки до 32-36 років. Отже, жінці важливіший повноцінний статевий акт і чоловік як джерело сексуального збудження. А порнографія — нехай цим тішаться хлопці!

Авдотья Разгуляєва

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