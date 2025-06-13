Це не пустощі: що потрібно знати про чоловічу мастурбацію / © Credits

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Видання American Sexual Health Association розповіло, що чоловіча мастурбація має глибокі біологічні, еволюційні та навіть захисні функції. Команда еволюційних біологів з Університету Лондона дослідила багаторічні спостереження за поведінкою мавп і людей, щоб з’ясувати, чому самці багатьох видів мастурбують. Результати було опубліковано в авторитетному журналі Proceedings of the Royal Society B.

Дослідники виявили, що мастурбація — не людський винахід. Її прояви спостерігаються серед приматів вже близько 40 мільйонів років. Тобто ще задовго до того, як еволюція створила людину, наші «волохаті» предки активно займалися самозадоволенням.

Дві еволюційні гіпотези: навіщо самцям мастурбувати

Підготовка до запліднення

Виявилося, що мастурбація серед самців приматів частіше зустрічається у тих видах, де самки мають кількох партнерів — тобто існує конкуренція за запліднення. За таких умов самцю важливо підтримувати свою «репродуктивну систему» у стані готовності:

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мастурбація допомагає підтримувати якість сперми;

дозволяє позбуватися «старих» сперматозоїдів, залишає місце для нових активніших;

таким чином, шанси на успішне запліднення після реального статевого акту зростають.

У моногамних видах, де конкуренція між самцями менша, така поведінка спостерігається рідше чи взагалі зникає.

Захист від інфекцій

Друга гіпотеза ще цікавіша: мастурбація може бути природним способом зменшити ризик інфекцій:

після статевого акту у сечостатевих шляхах можуть залишатися патогени;

мастурбація сприяє механічному «очищенню» організму;

особливо часто мастурбація фіксується серед видів, які живуть у середовищах із високим рівнем інфекційних загроз.

Іншими словами, самозадоволення — це ще й своєрідна природна профілактика.

Не тільки фізіологія, а й задоволення

Очевидно, що існує й простіша причина: це приємно. Як для людей, так і для наших родичів-приматів мастурбація — це спосіб отримання задоволення та розслаблення. Таким чином, поведінка, яка здавалася «марною», виявилася багатофункціональною: одночасно й приємною, й корисною з погляду еволюції.

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А що з жіночою мастурбацією

Дослідники визнають, що даних про мастурбацію самок приматів поки що мало.

Це зумовлено не стільки реальною відсутністю такої поведінки, скільки особливостями досліджень:

чоловіків (у приматів) легше спостерігати під час мастурбації через анатомічні особливості;

дослідницькі упередження: історично наукова спільнота більше цікавилася сексуальністю чоловіків;

стереотипне уявлення про жінок як «пасивних» учасниць сексуального процесу.

Втім, вчені прогнозують, що з подоланням табу навколо теми мастурбації ми отримаємо більше даних і про жіночу сексуальність — як у тварин, так і у людей.

Стигма поступово зникає

Ще недавно мастурбація була темою табу. Суспільство сприймало її як щось соромітне, шкідливе чи «гріховне». На щастя, сучасна медицина, сексологія та психологія змінюють ці погляди:

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Мастурбація — це нормальний аспект сексуальності.

Вона допомагає пізнати власне тіло, зменшити стрес, поліпшити сон, полегшити менструальні болі у жінок.

Для чоловіків — ще й додатковий спосіб підтримки репродуктивного здоров’я.

Мастурбація є абсолютно безпечною, якщо не стає єдиним або нав’язливим способом сексуальної активності.

Тема мастурбації — не лише «чоловіча справа» чи щось ганебне. Це природна, еволюційно закладена поведінка, притаманна багатьом живим істотам. А головне — це ще одна нагода краще зрозуміти власну сексуальність, піклуватися про себе та відмовитися від стереотипів.

Розуміння сексуальності — це частина внутрішньої свободи сучасної людини. І розуміння того, що відбувається у чоловічій сексуальності — теж важлива частина гармонійних стосунків та здорової комунікації у парі.