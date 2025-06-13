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Це не пустощі: що потрібно знати про чоловічу мастурбацію
Багато людей досі сприймають мастурбацію, особливо чоловічу, як пустощі чи «несерйозну» сексуальну поведінку. Та насправді все значно складніше.
Видання American Sexual Health Association розповіло, що чоловіча мастурбація має глибокі біологічні, еволюційні та навіть захисні функції. Команда еволюційних біологів з Університету Лондона дослідила багаторічні спостереження за поведінкою мавп і людей, щоб з’ясувати, чому самці багатьох видів мастурбують. Результати було опубліковано в авторитетному журналі Proceedings of the Royal Society B.
Дослідники виявили, що мастурбація — не людський винахід. Її прояви спостерігаються серед приматів вже близько 40 мільйонів років. Тобто ще задовго до того, як еволюція створила людину, наші «волохаті» предки активно займалися самозадоволенням.
Дві еволюційні гіпотези: навіщо самцям мастурбувати
Підготовка до запліднення
Виявилося, що мастурбація серед самців приматів частіше зустрічається у тих видах, де самки мають кількох партнерів — тобто існує конкуренція за запліднення. За таких умов самцю важливо підтримувати свою «репродуктивну систему» у стані готовності:
мастурбація допомагає підтримувати якість сперми;
дозволяє позбуватися «старих» сперматозоїдів, залишає місце для нових активніших;
таким чином, шанси на успішне запліднення після реального статевого акту зростають.
У моногамних видах, де конкуренція між самцями менша, така поведінка спостерігається рідше чи взагалі зникає.
Захист від інфекцій
Друга гіпотеза ще цікавіша: мастурбація може бути природним способом зменшити ризик інфекцій:
після статевого акту у сечостатевих шляхах можуть залишатися патогени;
мастурбація сприяє механічному «очищенню» організму;
особливо часто мастурбація фіксується серед видів, які живуть у середовищах із високим рівнем інфекційних загроз.
Іншими словами, самозадоволення — це ще й своєрідна природна профілактика.
Не тільки фізіологія, а й задоволення
Очевидно, що існує й простіша причина: це приємно. Як для людей, так і для наших родичів-приматів мастурбація — це спосіб отримання задоволення та розслаблення. Таким чином, поведінка, яка здавалася «марною», виявилася багатофункціональною: одночасно й приємною, й корисною з погляду еволюції.
А що з жіночою мастурбацією
Дослідники визнають, що даних про мастурбацію самок приматів поки що мало.
Це зумовлено не стільки реальною відсутністю такої поведінки, скільки особливостями досліджень:
чоловіків (у приматів) легше спостерігати під час мастурбації через анатомічні особливості;
дослідницькі упередження: історично наукова спільнота більше цікавилася сексуальністю чоловіків;
стереотипне уявлення про жінок як «пасивних» учасниць сексуального процесу.
Втім, вчені прогнозують, що з подоланням табу навколо теми мастурбації ми отримаємо більше даних і про жіночу сексуальність — як у тварин, так і у людей.
Стигма поступово зникає
Ще недавно мастурбація була темою табу. Суспільство сприймало її як щось соромітне, шкідливе чи «гріховне». На щастя, сучасна медицина, сексологія та психологія змінюють ці погляди:
Мастурбація — це нормальний аспект сексуальності.
Вона допомагає пізнати власне тіло, зменшити стрес, поліпшити сон, полегшити менструальні болі у жінок.
Для чоловіків — ще й додатковий спосіб підтримки репродуктивного здоров’я.
Мастурбація є абсолютно безпечною, якщо не стає єдиним або нав’язливим способом сексуальної активності.
Тема мастурбації — не лише «чоловіча справа» чи щось ганебне. Це природна, еволюційно закладена поведінка, притаманна багатьом живим істотам. А головне — це ще одна нагода краще зрозуміти власну сексуальність, піклуватися про себе та відмовитися від стереотипів.
Розуміння сексуальності — це частина внутрішньої свободи сучасної людини. І розуміння того, що відбувається у чоловічій сексуальності — теж важлива частина гармонійних стосунків та здорової комунікації у парі.