Чи може сексуальне збудження чоловіків змінювати їхнє сприйняття жінок

Психологи дійшли висновку, що в моменти сексуального збудження чоловіки частіше концентруються саме на сексуалізованих фізичних рисах жінок та приділяють менше уваги їхнім особистісним і психологічним характеристикам. І що особливо важливо, це відбувається незалежно від характеру чи базових особистісних рис людини. Про це розповіло видання PsyPost.

Дослідження пропонує новий погляд на об’єктивацію, сексуальність і те, як наші емоційні та фізіологічні стани впливають на сприйняття інших людей.

Тема сексуальної об’єктивації вже давно перебуває в центрі психологічних і соціальних дискусій. Йдеться про ситуацію, коли людину починають сприймати переважно через її сексуальну функцію чи зовнішність та ігнорують особистість, емоції чи інтелект.

У гетеросексуальному контексті жінки найчастіше стикаються з наслідками такого ставлення:

зниженням самооцінки

тривожністю

депресивними переживаннями

відчуттям знецінення

Раніше психологія здебільшого пояснювала схильність до об’єктивації стабільними рисами характеру, як-от нарцисизмом, психопатією, прагненням домінувати чи маніпулятивністю. Але нове дослідження пропонує іншу ідею: на наше сприйняття можуть сильно впливати не лише особистісні риси, а й тимчасові фізіологічні стани, зокрема сексуальне збудження.

Що досліджували психологи

Автор дослідження, психолог Арно Вісман з University of Kent, припускає, що сексуальне збудження може тимчасово зміщувати увагу людини в бік фізичних ознак, пов’язаних із сексуальною привабливістю.

Цю ідею дослідники назвали «Arousal Hypothesis of Sexual Objectification» або «Теорією сексуальної об’єктивації через збудження». З еволюційного погляду, така концентрація на фізичних рисах могла історично допомагати людям оцінювати потенційних партнерів.

Втім, дослідники підкреслюють, що пояснення біологічних механізмів не означає виправдання поведінки.

Як проходив експеримент

У дослідженні взяло участь 675 гетеросексуальних чоловіків. Психологи провели чотири окремі експерименти.

Частині учасників показували еротичні фото та анімації. Іншій групі — емоційно активні, але несексуальні сцени, наприклад, банджі-джампінг чи стрибки зі скель.

Після цього чоловіки проходили тестування, у якому оцінювали фізичні сексуалізовані характеристики, нейтральні фізичні риси та психологічні якості, як-от інтелект, емпатію й особистісні риси.

Результати дослідження

Після сексуального збудження учасники значно частіше концентрувалися саме на сексуалізованих фізичних рисах жінок і приділяли менше уваги психологічним характеристикам.

Водночас інтерес до нейтральних частин тіла не зростав, а ефект залишався навіть після врахування особистісних рис учасників. Іншими словами, сексуальне збудження саме собою впливало на спосіб сприйняття.

Важливість дослідження

Одне з головних відкриттів полягає в тому, що сексуальна об’єктивація не є винятково «вродженою» чи постійною рисою характеру. Це може бути тимчасовий когнітивний стан, який змінюється залежно від контексту та рівня сексуального збудження.

Тобто людина необов’язково однаково мислить, на сприйняття можуть впливати емоції, мотивація, фізіологічний стан і ситуація.

Темна тріада

Окремо дослідники аналізували так звані риси «Темної тради»:

нарцисизм

психопатію

макіавеллізм

Люди з високими показниками за цими рисами демонстрували вищий рівень об’єктивації, незалежно від рівня сексуального збудження. Тобто тимчасовий стан може впливати на сприйняття багатьох людей, але деякі особистісні риси все ж залишаються важливим фактором ризику.

Чи може емпатія змінити ситуацію

Найцікавішою частиною дослідження став експеримент з емпатією. Перед тестуванням частину учасників попросили описати ситуацію, у якій жінка переживала труднощі, та подумати про її емоції.

Результат виявився цікавими, адже у чоловіків із середнім рівнем емпатії цей метод значно зменшував ефект сексуальної об’єктивації навіть після сексуального збудження. Тобто емоційне включення і здатність бачити в іншій людині особистість можуть пом’якшувати автоматичне зміщення уваги на зовнішність.

Що це означає

Дослідження не стверджує, що сексуальний потяг автоматично веде до поганого ставлення до жінок. Навпаки, психологи наголошують, що важливо розділяти природні біологічні процеси та соціальну поведінку.

Арно окремо підкреслює, що те, що певний механізм існує з еволюційного погляду, не означає, що він морально правильний чи соціально прийнятний.

Робота психологів стала важливою, тому що пропонує складніший погляд на людську поведінку. Замість простого поділу на хороших і поганих людей дослідники говорять про взаємодію особистості, емоцій, фізіології та контексту. І саме це, на думку авторів, може допомогти створювати ефективніші підходи до профілактики сексуальної агресії та розвитку емоційного інтелекту.

