Чи можна займатися сексом під час місячних: думка лікарів

Чи можна займатися сексом під час місячних / © Credits

Реклама

Тема сексу під час місячних для багатьох жінок залишається табуйованою чи оточеною міфами. Хтось вважає це категорично неприпустимим, інші ж — навпаки, відзначають, що у ці дні інтимне життя може бути навіть приємнішим.

Гінекологиня Наталія Лелюх у розмові із лікаркою Іриною Пільх розповіла, що у сексі під час менструації немає нічого шкідливого чи «забороненого». Медичних протипоказань для здорової жінки немає, якщо немає індивідуальних ускладнень чи запальних процесів.

Щобільше, оргазм у ці дні може допомогти зменшити спазми та біль, оскільки матка активно скорочується, а це стимулює природне знеболення.

Реклама

Міфи про секс під час місячних

Міф 1. Це завжди небезпечно для здоров’я

Насправді за дотримання гігієни небезпеки немає. Ризик інфекцій може бути трохи вищим через відкриту шийку матки, але його можна мінімізувати використанням презерватива.

Міф 2. У ці дні неможливо завагітніти

Ймовірність вагітності дійсно значно нижча, адже овуляція ще далеко. Проте повністю виключати її не можна, особливо якщо у жінки короткий цикл або є особливості гормонального фону.

Міф 3. Це неестетично та «заборонено природою»

Це питання радше культурних або особистих упереджень. Багато пар відзначають, що за умови довіри та поваги секс під час менструації може бути навіть інтимішим.

Коли варто утриматися

Гінекологиня радить бути обережними у таких випадках:

Реклама

якщо у жінки ендометріоз, адже додаткове подразнення може погіршити стан;

За сильних кровотеч або вираженому дискомфорту;

якщо є ризик інфекційних захворювань (відсутність захисту, новий партнер).

Переваги сексу під час місячних

Полегшення спазмів і болю.

Природне зволоження (менше сухості).

Психологічне відчуття близькості та довіри між партнерами.

Як зробити секс у ці дні комфортним

Дотримуйтесь гігієни — перед і після акту.

Використовуйте презерватив — для захисту від інфекцій та небажаної вагітності.

Підготуйте постіль — темний рушник або спеціальні простирадла зроблять процес менш клопітким.

Слухайте своє тіло — якщо відчуваєте дискомфорт або біль, краще відкласти інтим.

Секс під час менструації — це не «заборона», а індивідуальний вибір пари. Якщо ви та ваш партнер почуваєтеся комфортно та дотримуєтеся правил гігієни, жодних медичних перешкод немає. Водночас жінкам із ендометріозом чи іншими гінекологічними захворюваннями варто порадитися з лікарем.