Чи правда, що чим більше порно ви дивитеся, тим більше у вас сексуальних проблем / © Credits

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Порнографія вже давно є предметом палких суперечок, від моралістських застережень до психотерапевтичних діагнозів. Її часто називають «залежністю», порівнюють із алкоголем чи наркотиками, а проблеми у ліжку списують на «надмірне споживання», про це розповіло видання Psychology Today. Але нове масштабне дослідження, опубліковане у Journal of Sex Research, розвінчує цей стереотип. Виявляється, менше порно — не обов’язково краще, ба навіть навпаки.

У національному секс-опитуванні у Німеччині взяли участь понад 4 000 дорослих людей віком від 18 до 75 років. Всі респонденти хоча б раз у житті переглядали порно, й саме ця група стала об’єктом дослідження. Людей запитали:

як часто вони споживають порнографічний контент;

чи впливає порно на їхнє сексуальне життя;

якщо впливає, то як: позитивно, негативночи обидва варіанти.

Результати здивували навіть дослідників:

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62% повідомили, що порно взагалі не впливає на їхнє сексуальне життя;

25% — навпаки, відчувають позитивний ефект;

11% — мають змішані почуття;

лише 2,5% заявили про суто негативний вплив.

І найцікавіше, що найбільше скарг на сексуальні проблеми надійшло від тих, хто дивиться порно найрідше. Схожа ситуація просліджується й серед Українців.

Як так вийшло

На перший погляд це здається парадоксальним. Адже якщо щось шкодить, логічно очікувати, чим більше цього — тим гірше. Але дослідження показало, що не частота перегляду важлива, а ставлення до цього.

Моральний конфлікт не означає більше проблем

Одна з головних причин — моральна невідповідність. Тобто, наприклад, ви дивитесь порно, але вважаєте, що це погано, відчуваєте провину, сором або навіть огиду до себе. Така внутрішня суперечність викликає психологічний дискомфорт, який легко сплутати з сексуальними проблемами, а саме зниженням лібідо, тривогою, труднощами з оргазмом тощо.

У дослідженні також виявили, що люди з релігійним вихованням або суворими моральними переконаннями частіше повідомляють про негативний вплив порно, навіть якщо вони дивляться його дуже рідко. Для них сам факт перегляду — вже стрес і привід для внутрішнього осуду.

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Тип порно

Хоча дослідження не деталізувало, який саме контент переглядали опитувані, не виключено, що тип порнографії теж має значення. Наприклад, хтось може віддавати перевагу жорстким або принизливим сценаріям, які викликають емоційний дискомфорт або посилюють негативні переконання про себе, тіло чи стосунки.

Що кажуть експерти

Сексологи вже давно звертають увагу, що «порно-залежність» — не завжди залежність у класичному сенсі. У багатьох випадках це лише симптом глибшої проблеми, наприклад, пригніченої сексуальності, тривоги, депресії чи внутрішнього конфлікту.

Люди часто називають свою поведінку «залежністю», коли насправді мова йде про моральне неприйняття чи почуття провини за свої бажання.

Що варто знати кожному

Більшість людей не мають проблем через порно. Це підтверджує статистика, адже понад 80% респондентів у дослідженні не помітили жодного негативного впливу.

Менше порно не завжди краще. Часто саме ті, хто рідко дивиться еротичний контент, відчувають більше тривоги, сорому чи сексуальних труднощів.

Ваше ставлення важливіше за частоту. Якщо ви спокійно ставитеся до порно та не бачите у ньому зла — найімовірніше, воно не зашкодить.

Моральний конфлікт — головний ризик. Якщо перегляд викликає у вас негативні емоції, краще обговорити це з психотерапевтом або сексологом, ніж боротися з собою.

Порнографія — це не чорне чи біле. Вона не «псує всім сексуальне життя» та не робить людину автоматично залежною. Реальність набагато складніша. Якщо ви стурбовані впливом порно, варто замислитися не тільки над кількістю, а й над почуттями та переконаннями, які ви з цим пов’язуєте.

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Бо іноді замість боротися з власною сексуальністю, достатньо прийняти її.