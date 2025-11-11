Чи справді секс робить пари щасливішими: розвінчуємо міфи / © Credits

Реклама

Видання Psychology Today розповіло, що деякі дослідження справді підтверджують позитивний зв’язок між частотою сексу та задоволеністю життям. Так, аналіз дорослих пар показав, що навіть перехід від одного разу на місяць до разу на тиждень може зменшити стрес, зміцнити емоційний зв’язок із партнером і навіть покращити успіхи поза домом, наприклад, на роботі.

Регулярний секс у середньому один раз на тиждень пов’язаний з підвищенням відчуття щастя і добробуту. Водночас надмірне збільшення кількості актів більше не додає радості. Іноді головне не кількість, а якість.

Коли частота не допомагає

Але є й протилежні висновки. Примусове збільшення сексуальної активності не завжди підвищує щастя. Інколи це навіть знижує бажання і задоволення від сексу. Саме задоволеність сексом, а не його частота є надійним показником щастя. Отже, більше сексу не завжди рівнозначно більшому щастю. Важливіше, наскільки взаємно задоволені партнери та чи є емоційна близькість і комфорт.

Реклама

Можливо, ми взагалі ставимо не ті питання. Щастя не залежить від кількості разів на тиждень, його визначають:

якість стосунків;

емоційна близькість і довіра;

здоров’я, стрес, гормони;

культурний і соціальний контекст.

Іноді щастя та сексуальна активність рухаються в обох напрямках, щасливі люди частіше займаються сексом, а не навпаки.

Що робити парам

Якщо ви замислюєтеся над цим, памʼятайте, що сексуальна активність має бути добровільною, взаємною та емоційно приємною. Помірна регулярність, наприклад, раз на тиждень може оптимізувати добробут. Але насильне збільшення частоти сексу, щоб «стати щасливішими», працює рідко і навіть може нашкодити.

Не менш важливо пам’ятати, що сексуальна активність — це не лише про пари. Самостійні практики, як-от мастурбація, теж можуть підвищувати настрій і покращувати самопочуття.

Реклама

Більше сексу не гарантує більше щастя. Головне — комфорт, задоволення, емоційна близькість і взаємна бажаність. Щастя у стосунках вимірюється не кількістю разів на тиждень, а відчуттям кохання, поваги та гармонії. Слухайте себе й партнера, обговорюйте бажання та потреби. Лише так сексуальна активність стане джерелом радості, а не стресу.