Чи справді жінки частіше шкодують про секс на одну ніч і до чого тут задоволення

секс на одну ніч / © Credits

Реклама

Одноразовий секс або так званий секс без зобов’язань, вже давно вийшов за межі студентських гуртожитків. Завдяки додаткам знайомств і зміні соціальних норм, секс на одну ніч став звичною частиною романтичного життя для багатьох людей у різних країнах світу, про це розповіло видання PsyPost.

Такі зустрічі можуть мати різні мотиви, наприклад, фізичне задоволення, цікавість або бажання близькості без зобов’язань. І хоча дехто сприймає їх невимушено та без емоційних наслідків, інші ж стикаються з почуттям жалю, незадоволеності чи навіть тривоги.

Традиційно вважалося, що жінки частіше шкодують про випадковий секс. Але чи справді це біологічна «даність» чи ж, можливо, причина набагато складніша, спробуємо розібратися.

Реклама

Дослідження

Було проведено масштабне дослідження серед 1075 людей, які мали хоча б один досвід сексу на одну ніч. Серед них було 651 жінка, а середній вік учасників — 25 років. У дослідженні взяли участь люди з Німеччини, Австрії, США, Італії та Великої Британії. Учасників просили пригадати останній такий досвід і оцінити його за кількома параметрами:

рівень задоволення

наявність жалю

відчуття тиску

моральні сумніви

фізичні реакції, наприклад, відраза

рівень сп’яніння

Також дослідники враховували контекст, а саме, чи знали партнера раніше, чи це була випадкова зустріч і які саме сексуальні практики відбувалися.

Не все так однозначно

Один із найцікавіших результатів — майже половина учасників (47%) взагалі не відчували жалю. Більшість оцінила свій досвід нейтрально чи позитивно. Це вже руйнує популярний стереотип, що одноразовий секс майже завжди приносить негативні емоції.

Гендерна різниця

Виявилося також, що жінки справді частіше повідомляли про жаль, але є важливий нюанс. Це стосувалося лише гетеросексуальних контактів. У випадках із одностатевими партнерами різниці між чоловіками та жінками не було.

Реклама

Цей факт став серйозним викликом для ідеї, що жінки «біологічно запрограмовані» шкодувати про випадковий секс. Якби це було так, різниця зберігалася б незалежно від партнера.

Головний фактор — не мораль, а оргазм

Оргазм / © Credits

Найсильніший предиктор жалю виявився несподівано простим, а саме, рівень сексуального задоволення, зокрема чи був оргазм. У гетеросексуальних контактах чоловіки значно частіше досягають оргазму, а от жінки — значно рідше.

Це створює так званий «оргазмічний розрив» — різницю у задоволенні, яка й пояснює більшу частку жалю серед жінок. Інакше кажучи, менше задоволення — більше жалю.

Фактори, які впливають на жаль

Окрім фізичного аспекту, дослідження виявило ще кілька важливих чинників:

Реклама

Відчуття тиску. Навіть легкий, непрямий тиск і думки на кшталт «так склалося» чи «було незручно відмовити», збільшували ймовірність жалю. Репутаційні переживання. Жінки частіше турбувалися про те, як їх можуть сприйняти інші. Алкоголь і речовини. 75% учасників були під впливом психоактивних речовин, майже завжди — алкоголю. І тут найцікавіше, ефект алкоголю виявився U-подібним, тобто невелика кількість — майже не впливає, а сильне сп’яніння різко підвищує рівень жалю. Причина — гірші рішення та нижча якість сексуального досвіду.

Понад половина учасників познайомилися з партнером у той самий день. 34% знали людину раніше, а 20% мали 10 і більше таких досвідів. Цікаво, що більшість на момент останнього контакту були самотніми, близько 78%.

Це дослідження змінює фокус розмови про секс на одну ніч. Замість моралі чи біологічних пояснень воно пропонує практичніший висновок, що емоційний результат залежить від якості досвіду, рівня взаємності та усвідомленості рішення.

Коли є взаємне задоволення, відсутність тиску та ясне бажання обох сторін, навіть секс на одну ніч може бути позитивним досвідом без жодного жалю. І навпаки, незадоволення, алкоголь і невпевненість у власному виборі — головні причини того, що спогади про ніч стають не такими вже й приємними.

Виходить у світі, в якому зростає свобода вибору, ключовим стає не сам факт швидкоплинних зв’язків, а якість комунікації, повага до себе та власних бажань.