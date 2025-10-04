ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Чим відрізняється високе лібідо у чоловіків і жінок

Сексуальний потяг — тема, яка цікавить багатьох, але часто її сприймають стереотипно. Високий рівень лібідо у чоловіків і жінок проявляється по-різному та розуміння цих відмінностей допомагає будувати гармонійні стосунки та краще пізнавати себе.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Чим відрізняється високе лібідо у чоловіків і жінок

Лібідо — це умовне поняття, яке включає ставлення людини до сексу, сексуальні бажання та поведінку, про це розповіло видання Psychology Today. За статистикою, чоловіки у середньому мають сильніший сексуальний потяг, ніж жінки, та це підтверджують численні дослідження, проведені у різних країнах світу. Проте у жінок із високим лібідо сексуальна мотивація працює трохи інакше, ніж у чоловіків.

Стабільність сексуального потягу

Сексуальний потяг у жінок дещо інший, ніж у чоловіків, і це проявляється у двох аспектах:

  • Між жінками: рівень лібідо різниться у різних жінок, в одних він високий, в інших — середній чи низький.

  • В однієї жінки все може бути по-різному: навіть жінка з високим лібідо може відчувати його коливання. Це пов’язано з менструальним циклом, гормональними змінами, а також з емоційним зв’язком із партнером або бажанням потенційно інших партнерів.

Чоловіки ж у середньому демонструють стабільніший та вищий рівень сексуального потягу, який менше залежить від зовнішніх обставин.

Сексуальна привабливість

Сексологи відзначають цікаву різницю у спрямованості сексуального потягу:

  • У чоловіків: високий рівень лібідо пов’язаний із сильнішим потягом до осіб тієї статі, яка відповідає їхній орієнтації. Тобто гетеросексуальні чоловіки зазвичай відчувають потяг до жінок, а геї — до чоловіків.

  • У жінок: високий лібідо часто супроводжується підвищеним потягом до обох статей, за винятком лесбійок, які відчувають потяг лише до жінок.

Ці відмінності підтверджують, що сексуальна привабливість у жінок пластичніша та залежить від багатьох факторів, включно з контекстом стосунків.

Частота сексу

І чоловіки, і жінки з високим лібідо зазвичай відкритіші до випадкових стосунків і мають більше сексуальних партнерів. Але тут теж є важлива відмінність:

  • У жінок: сексуальна активність сильно залежить від статусу стосунків. Вона вираженіша у стабільних партнерських стосунках і менш спрямована на пошук нових партнерів.

  • У чоловіків: частота сексу практично не залежить від статусу стосунків — високий лібідо однаково виражене і у самотніх, і у парі.

Це підтверджує, що сексуальна мотивація у жінок більше пов’язана з емоційною близькістю та контекстом стосунків, тоді як у чоловіків лібідо менш гнучке та універсальне.

Високе лібідо та емоції

У жінок сексуальна активність часто тісно пов’язана з емоційним станом і рівнем задоволеності стосунками. Задоволення від сексу посилюється, якщо є емоційний контакт із партнером. Чоловіки ж частіше орієнтуються на фізіологічний аспект і емоційний стан впливає на сексуальний потяг менше.

Як зрозуміти своє лібідо

Високий сексуальний потяг — це абсолютно нормальна частина життя та може проявлятися по-різному у кожної людини. Щоб краще розуміти себе:

  • Слідкуйте за своїм циклом бажань і помічайте, коли ваше лібідо зростає чи знижується.

  • Розмовляйте з партнером про свої потреби та очікування.

  • Приймайте свої відчуття без осуду, вони природні та індивідуальні.

Розуміння відмінностей чоловічого та жіночого лібідо допомагає не лише будувати здорові стосунки, але й підвищує самоусвідомлення та прийняття власної сексуальності. Високе лібідо у жінок не завжди означає часті сексуальні контакти, це складна комбінація бажань, емоцій та контексту стосунків.

