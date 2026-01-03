Дікпік: навіщо чоловіки займаються секстингом і відправляють еротичні фото / © Credits

Відкрити повідомлення та побачити там еротичне фото, яке ви не очікували побачити, у когось це викликає обурення, у когось — шок, а для багатьох жінок — тривогу чи навіть травму.

Секстинг давно став частиною цифрової культури. У взаємній, добровільній формі він може бути способом близькості та гри, але надсилання інтимних фото без згоди — це зовсім інше. Саме про це пише Psychology Today, коли проаналізувало, чому деякі чоловіки вдаються до такого кроку та чому це не є «невинною витівкою». Ключове слово тут — згода, без неї будь-який сексуальний контент перестає бути приватним обміном і стає нав’язуванням.

Чому чоловіки це роблять

Психологи та дослідники виокремлюють кілька причин, які найчастіше називають самі чоловіки.

Помилкове уявлення про флірт. Деякі чоловіки щиро вірять, що еротичне фото — це сучасна форма загравання чи «запрошення до близькості». Проблема у тім, що це уявлення не враховує реакції іншої сторони.

Потреба у підтвердженні та вразливість . Для частини відправників дікпік — це спроба отримати схвалення, але не показувати обличчя. Часткова анонімність знижує страх відмови, але не робить дію прийнятною.

Експозиціонізм . Деякі люди отримують збудження від самого факту демонстрації свого тіла без згоди іншого. У цифровому просторі така поведінка стала простішою та менш ризикованою для відправника.

Агресія та контроль. У багатьох випадках дікпіки є формою гендерного насильства. Вони стоять в одному ряду з онлайн-переслідуванням, мовою ненависті та іншими способами порушення кордонів.

Тролінг і провокація. Онлайн-тролі використовують дікпіки як інструмент шоку та приниження. Мета — не флірт, а реакція, дискомфорт, відчуття влади над емоціями іншої людини.

Ризик як джерело адреналіну. Для декого це форма ризикованої поведінки: заборонене, несподіване та небезпечне. Навіть мінімальний «успіх», як от відповідь або увага, підкріплює бажання повторювати дію.

Гумор, який «не зчитався». Частина чоловіків пояснює це жартом, але такий «гумор» знецінює досвід отримувачів і нормалізує нав’язливу поведінку.

Соціалізація та подвійні стандарти. Якщо у середовищі чоловіка така поведінка вважається нормальною чи навіть заохочується як прояв «маскулінності», ймовірність її повторення зростає.

Нерозуміння шкоди. Іноді це справді неусвідомлення, як така дія може викликати страх, огиду чи активувати травматичний досвід у людини по той бік екрана. Проте незнання не знімає відповідальності.

Чому це може бути травматично

Для людей із досвідом сексуального насильства чи домагань небажане інтимне фото може стати тригером, який запускає сильні емоційні реакції, наприклад, тривогу, паніку та відчуття небезпеки. Саме тому психологи наголошують, що це не дрібниця та не «інтернет-реальність», до якої «треба звикнути».

Що робити, якщо ви отримали небажане інтимне фото

Існує кілька безпечних сценаріїв, тож обирайте той, який комфортний саме вам:

Чітко позначити межі: коротко повідомити, що фото небажане

Заблокувати та поскаржитися — без пояснень

У робочому середовищі — негайно звернутися до керівництва чи HR

Якщо ситуація викликає сильні емоції — звернутися по психологічну підтримку

Важливо пам’ятати, що ви нічого не зробили, щоб «заслужити» таке повідомлення.

Дікпіки нікуди не зникнуть найближчим часом, але змінюється розмова навколо них. Сьогодні це вже не про сором отримувача, а про відповідальність відправника. Інтимність без згоди — це не сміливість і не відкритість, це порушення кордонів, а повага — все ще найсексуальніша мова у будь-якому форматі, навіть цифровому.