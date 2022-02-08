Домінування та підпорядкування: чого нас можуть навчити БДСМ-практики

Домінування та підпорядкування: чого нас можуть навчити БДСМ-практики

Всупереч поширеній думці, що ігри в садизм, мазохізм, домінування і підпорядкування – доля збоченців і психічно неповноцінних людей, багато дослідників у галузі психології дійшли висновку, що БДСМ-практики, навпаки, допомагають стабілізувати психічні процеси, і навіть сприяють вибудову близьких довірчих взаємин. .

Отже, що ми можемо почерпнути в культурі БДСМ?

Відкрите спілкування. Перш ніж зайнятися якоюсь практикою, партнери докладно обговорюють умови гри. Найважливіша умова довіри – прозорість та відкритість до обговорення та вирішення конфліктів.

Договір. Багато тих, хто практикує БДСМ, складають письмовий контракт, але досить усного. У контракті докладно обговорюються дії, які можливі під час практики, небажані дії, які можуть за особливих умов стати можливими, а також дії, які неможливі за жодних умов. Також обговорюється стоп-слово, яким всі дії припиняються. Зараз часто майбутні коханці обговорюють одне з одним моменти, пов'язані з фізичною та психічною безпекою, і це дуже сприяє довірі та розслабленню у сексі.

Повага до кордонів. У кожної людини є свої фізичні та психологічні межі, коли на них зазіхають, вона реагує відчуттям дискомфорту, страхом, збентеженням, огидою. Багато хто з нас не усвідомлює своїх кордонів і не поважає чужих, у той же час тіло кожного з нас залишається чутливим до впровадження в наші кордони. Якщо не зважати на реакції тіла, можна дуже швидко розчаруватися в будь-яких взаєминах або навіть спровокувати депресію, панічні атаки чи психосоматичні захворювання.

У субкультурі БДСМ велика увага приділяється межам у стосунках між партнерами. Якщо не відчувати своїх кордонів та меж іншого, є ризик завдати або отримати каліцтва.

Особиста відповідальність. Якщо дивитися збоку, не вдаючись у те, що відбувається, то здається, що в БДСМ домінанти керують сабмісивами, а садист сильніший за свого мазохіста. Проте в культурі БДСМ навпаки: "нижні" встановлюють правила гри і мають повний контроль над тим, що відбувається. Бо якщо сабмісив сам не подбає про правила безпеки, він поплатиться своїм здоров'ям, і фізичним, і психічним. Саме він вигадує стоп-слово, яке негайно зупиняє гру.

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У міжгендерних іграх часто все навпаки. Чоловік — мисливець, а жінка — жертва, до того ж у більшості випадків чим більш зневажливо і зарозуміло поводиться чоловік, тим охочіше жінки здаються, навіть не намагаючись встановити правила свого "здавання". Не дивно, що зараз так багато говорять про аб'юзивні стосунки.

Близькість. Як уже було сказано, у БДСМ-практиках дотримується багато умов для того, щоб виникла довіра між партнерами. А довіра та повага до кордонів – основні умови для здорової близькості. Крім цього, через особливості практик глибина саморозкриття під час практики більша, що сприяє більшому емоційному зближенню. Про БДСМ часто говорять, що ці практики допомагають вийти далеко за межі сексу.

Оргазм необов'язковий. БДСМ – це завжди секс. Дослідження показують, що БДСМ найчастіше має сексуальні елементи, але це не сексуальний досвід, принаймні для деяких людей. Тому в цьому полі є місце асексуалам чи людям, які шукають тілесної взаємодії, але не сексу. Серед "ванільних" людей існує стереотип, що чоловік і жінка можуть спілкуватися тільки у робочих питаннях або заради сексу. Але ми можемо розширити мотиви взаємин, що дуже збагатить наше життя.

Це спосіб познайомитись зі своєю Тінню. Середовище, в якому відбувається наш розвиток, як правило, підкріплює наша "хороша", соціально схвалена поведінка, а "погана" поведінка не підтримує. Тоді багато наших проявів відщеплюються і вирушають у несвідоме, або Тінь, як назвав Г. Юнг. Навіть відщеплене і старанно заховане, наше несвідоме продовжує впливати на наше життя. І недарма зараз так багато людей стали виходити за рамки традиційних форм взаємин. Це спосіб відновити свою цілісність, з'єднатися із відщепленими частинами психіки.

Інтерес до БДСМ може підвищити сексуальне задоволення. Дослідження показали, що сексуально задоволені чоловіки та жінки у 2-3 рази частіше пробували БДСМ порівняно із сексуально незадоволеними. Коли ми пробуємо щось нове, йдемо у бік незвіданого, пробуджується страх, але водночас і збудження. Окрім цього, вивільнення наших частин особистості з Тіні робить нас більш енергійними, багатогранними та цікавими і собі, і іншим людям. Це, знову ж таки, не може не позначитися на якості сексуальних стосунків.

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