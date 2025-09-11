Дружба та секс: чи можна їх поєднати без неприємних наслідків / © Credits

Тема інтиму між друзями завжди викликала жваві дискусії, одні переконані, що чоловік і жінка здатні залишатися лише друзями, інші ж наполягають, що рано чи пізно між ними може з’явитися фізичний потяг. Сучасні соціальні тенденції, нові моделі відносин і зростання толерантності до різних форм близькості лише підживлюють інтерес до цієї теми.

У своїй статті видання Psychology Today розглянуло два поширені формати, де дружба та секс поєднуються поза офіційними стосунками: «дружба з бонусами» («friendship with benefits», FWB) та «цукрові стосунки» («sugaring»). Обидві моделі мають свої переваги та ризики, а також відображають загальну тенденцію до різноманітності у сфері романтики та сексуальності.

Дружба з бонусами: коли секс стає продовженням

«Секс — це наче вишенька на торті дружби», — жартують деякі. Справді, для багатьох друзів, які добре знають одне одного, додавання інтимності може стати привабливим способом зміцнити зв’язок. Вони відчувають довіру, мають спільні інтереси, цінують присутність одне одного, тож чому б не додати ще один вимір близькості?

Такий формат дозволяє уникати обов’язків класичних романтичних стосунків, залишає легкість і свободу. Однак, саме поєднання дружби та сексу нерідко призводить до конфліктів, з’являються ревнощі, ризик нерівних очікувань або ж один із партнерів прагне перетворити стосунки на серйозніші.

Попри це, сьогодні багато людей різного віку погоджуються, що чоловіки та жінки можуть бути просто друзями. А отже, все залежить від рівня комунікації, домовленостей та зрілості обох сторін.

Цукрові стосунки: коли дружбу додають до сексу

Інша форма стосунків, яка викликає жваві дискусії. У цьому випадку є дві сторони: «sugar baby» (частіше молода жінка) та «sugar daddy» (заможний чоловік). Суть стосунків полягає у взаємному обміні: матеріальна підтримка — у відповідь на дружбу, увагу, а подекуди й інтим.

Важливо зазначити, що далеко не завжди у таких відносинах головним є секс. Часто заможні чоловіки шукають передусім емоційної близькості, уваги, відчуття, що їх цінують і слухають. Часто жінки у таких стосунках зізнаються, що 90% їхньої ролі — це просто бути цікавою співрозмовницею та створювати відчуття, що чоловік — центр Всесвіту.

Попри стереотипи, для частини «sugar babies» такі стосунки стають стартом для серйозніших стосунків. Однак найчастіше вони залишаються практичним союзом із чітко визначеними правилами.

Де проходить межа

Це два приклади того, як сучасне суспільство експериментує з моделями близькості. Обидва формати поєднують елементи дружби та сексу, але у різних пропорціях.

Плюси дружби з бонусами: довіра, легкість, відсутність офіційних зобов’язань.

Мінуси дружби з бонусами: ризик закоханості, ревнощі, руйнація дружби.

Плюси «цукрових стосунків» : матеріальна вигода, емоційна підтримка, певна стабільність.

Мінуси «цукрових стосунків»: ризик залежності, нерівність у стосунках, осуд суспільства.

Дружба та секс — це дві сили, які здатні зближувати людей, але водночас створювати складні випробування. Іноді секс додає до дружби елемент пристрасті, але може зруйнувати довіру. У іншому випадку секс стає лише частиною більшого «пакета», де ключову роль відіграє взаємна вигода.

У сучасному світі, де романтичні стосунки дедалі частіше набувають різноманітних форм, важливо пам’ятати головне, що кожна модель працює лише тоді, коли вона базується на взаємній згоді, прозорості та повазі.