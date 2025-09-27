Друзі по сексу: омана чи реальність / © Credits

«Друзі по сексу» (friendship with benefits, FWB) та «Sugar Daddies» — приклади того, як люди намагаються поєднати емоційне та фізичне без повноцінних романтичних зобов’язань. Але чи справді це працює на користь обом сторонам, чи несе більше ризиків, ніж задоволення, розповіло видання Psychology Today.

Чи існує дружба між чоловіком і жінкою

Більшість людей у XXI столітті вважають, що так. Чоловіків та жінки у різних країнах світу погоджуються з тим, що дружба між статями цілком реальна. Водночас реальність виявляється складнішою.

Частина жінок вважає, що рано чи пізно друзі чоловіки починають натякати на романтичний чи сексуальний інтерес.

Чоловіки ж зізнаються, що зберігати виключно платонічні почуття до привабливої подруги непросто.

І водночас є багато прикладів тривалої щирої дружби, де жодна зі сторін не прагнула сексуального зв’язку.

Все залежить від контексту, очікувань і віку. Чим старші партнери та чим більше у них життєвого досвіду, тим простіше вибудовувати стосунки без сексуального підтексту.

Коли дружба стає інтимною

Формат «Друзі по сексу» здається привабливим, адже немає зобов’язань, але є близькість і довіра. Однак будьте обережні, це крихкий баланс.

Плюси:

сексуальне життя без пошуку «одноразових» партнерів,

довіра та підтримка, які вже є у дружбі,

зручність та емоційна стабільність у порівнянні з випадковими зв’язками.

Мінуси:

ризик односторонньої закоханості,

ревнощі, якщо у когось з’являться нові романтичні стосунки,

можливе руйнування дружби, якщо домовленості перестануть працювати.

Додавання сексу у дружбу підвищує якість стосунків, але водночас робить їх вразливішими.

Коли дружба стає частиною домовленості

«Sugarin"g або «Sugar Daddies» — це формат, у якому одна сторона, частіше молода жінка, отримує фінансову підтримку чи подарунки від заможнішого партнера. І хоча секс у цих стосунках можливий, він не завжди обов’язковий.

Такий стиль спілкування критикують як замасковану форму комерційного сексу. Але його прихильники вказують:

це може бути емоційна підтримка, коли «Sugar Daddy» чи «Mommy» шукає спілкування та турботи, а не лише інтиму;

для молодих людей це спосіб фінансової стабільності;

іноді такі стосунки навіть переростають у тривалі стосунки.

Однак психологи застерігають, баланс влади у таких взаєминах завжди нерівний і це створює ризики маніпуляцій.

Поєднання дружби та сексу

Секс і дружба є важливими складниками романтичних стосунків. Але коли їх комбінують поза традиційними рамками, виникають нові виклики, адже FWB додає секс у дружбу, створює додаткову близькість, але й загрозу розриву. «Sugaring» навпаки — «олюднює» секс, додає елемент дружби, проте з ризиком комерційної нерівності.

Обидва формати відображають сучасну гнучкість у сфері романтики, люди шукають стосунки, які відповідають їхнім потребам «тут і зараз», навіть якщо вони не призводять до стабільного союзу.

Друзі по сексу — це не міф, але й не ідеальна модель. У когось вона працює роками, в інших закінчується розчаруванням. У підсумку, поєднання дружби та сексу може бути реальністю, якщо обидві сторони відкрито обговорили очікування, існує взаємна повага та партнери готові до можливих наслідків.

Але слід пам’ятати, жоден «гібридний формат» не замінить глибоких, довірливих і стабільних стосунків, які будуються на любові.