Дисоргазмія: чому після сексу можуть зʼявлятися спазми

Інтимна близькість зазвичай асоціюється з приємними відчуттями, проте іноді на зміну задоволенню приходять несподівані спазми чи біль. Судоми після сексу — явище, з яким стикаються чимало жінок, але мало хто наважується про це говорити. У більшості випадків це абсолютно нормальна реакція організму, проте іноді вони можуть бути сигналом про приховані проблеми зі здоров’ям. Тож варто розібратися, чому так відбувається, у яких ситуаціях не варто хвилюватися, а коли краще звернутися до лікаря, саме про й розповіло видання Womenʼs Health Magazine.

У медицині існує навіть спеціальний термін — дисоргазмія. Це біль або спазми, які з’являються під час або після оргазму. Вони можуть проявлятися у вигляді тягучого болю внизу живота, у спині чи у зоні малого таза.

За даними Американського коледжу акушерів і гінекологів, три з чотирьох жінок хоча б раз у житті стикалися з болісним сексом. А от специфічний біль після оргазму досліджений набагато менше.

Чому з’являються судоми після сексу

Виділяють кілька основних причин:

Оргазм . Під час оргазму матка й м’язи таза скорочуються, а це може викликати відчуття, схожі на менструальні спазми. Зазвичай вони тривають від кількох хвилин до кількох годин.

Менструація . Якщо секс припадає на період менструації, матка працює активніше та виштовхує кров. Це може посилювати звичні менструальні болі.

Анатомічні особливості. У деяких жінок матка нахилена таким чином, що під час глибокої пенетрації відчувається тиск на шийку матки, звідси й судоми. Допомогти можуть зміна позицій та використання подушки під тазом.

ВМС (внутрішньоматкова спіраль). Якщо у вас встановлений контрацептив, спазми після сексу можуть бути сигналом, що він змістився. Варто звернутися до гінеколога.

Кісти яєчників. Невеликі кісти часто не дають симптомів, але великі чи ті, які розірвалися, можуть викликати різкий біль після статевого акту.

Перевтома м’язів. Як і після інтенсивного тренування, м’язи матки чи тазового дна можуть «перенапружитися».

Проблеми з кишківником. Запалення чи подразнення кишківника можуть проявлятися болем під час інтимної близькості.

Фіброміоми матки. Доброякісні пухлини матки часто викликають біль і тиск, який посилюється після сексу.

Запальні захворювання органів малого таза. Вони зазвичай пов’язані з інфекціями, які передаються статевим шляхом. Супроводжуються болем, виділеннями, неприємним запахом.

Інфекції сечових шляхів. Знайомий багатьом жінкам цистит теж може стати причиною неприємних відчуттів після інтимної близькості.

Ендометріоз . Одне з найчастіших гінекологічних захворювань, яке може провокувати сильний біль під час і після сексу.

Аденоміоз . Стан, коли тканина ендометрію проростає у м’язовий шар матки. Викликає хронічний біль і спазми.

Вагінізм . Мимовільні скорочення м’язів піхви, які можуть виникати навіть до початку статевого акту.

Недостатня лубрикація. Сухість у піхві через гормональні зміни, ліки чи недостатнє збудження призводить до болю та спазмів.

Допомога

Прийміть теплу ванну чи прикладіть грілку до низу живота.

Спробуйте пози, які розслабляють, наприклад, лягти на бік із підігнутими колінами.

Використовуйте достатньо лубриканту.

Випорожніть сечовий міхур перед сексом.

Якщо біль виникає регулярно, зверніться до лікаря. Можливо, знадобляться аналізи чи УЗД.

Коли йти до лікаря

Звернутися до гінеколога слід, якщо:

біль гострий та різкий;

судоми супроводжуються кровотечею чи виділеннями з неприємним запахом;

дискомфорт постійно повторюється;

є підозра на інфекцію чи ендометріоз.

Судоми після сексу — це явище, з яким стикаються тисячі жінок. У більшості випадків вони не є небезпечними та минають самостійно. Але іноді спазми можуть сигналізувати про проблеми зі здоров’ям. Тож важливо слухати своє тіло та, за потреби, звертатися до фахівців.