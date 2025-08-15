ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Секс
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
2 хв

Гіпоактивне сексуальне бажання: що варто знати про цей розлад і як його побороти

Іноді ви хочете близькості, іноді — ні. Це нормально. У кожної жінки свій рівень сексуального бажання, який залежить від її досвіду, здоров’я та індивідуальних особливостей.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Гіпоактивне сексуальне бажання: що варто знати про цей розлад і як його побороти

Гіпоактивне сексуальне бажання: що варто знати про цей розлад і як його побороти

Але коли відсутність інтересу до сексу стає постійною, викликає занепокоєння та впливає на стосунки чи самооцінку, лікарі можуть говорити про гіпоактивний сексуальний розлад (HSDD), про це розповіло видання American Sexual Health Association.

HSDD — це стан, коли у жінки відсутні сексуальні фантазії, думки чи бажання до сексуальної активності, а це викликає особистий дискомфорт або труднощі у стосунках. Близько 1 з 10 жінок мають HSDD. Це робить його одним із найпоширеніших жіночих сексуальних порушень.

Важливо: якщо низьке лібідо не турбує жінку та не впливає на її життя, це не вважається розладом.

Можливі причини зниження сексуального бажання

HSDD може виникати з багатьох причин — фізичних, психологічних або комплексних.

Фізичні фактори:

  • Онкологічні захворювання (наприклад, рак грудей)

  • Цукровий діабет

  • Захворювання щитоподібної залози

  • Розсіяний склероз

  • Депресія, хронічний стрес

  • Нетримання сечі

Лікарські препарати, які можуть впливати на лібідо:

  • Антидепресанти та заспокійливі

  • Препарати від високого тиску

  • Ліки для знеболення

Психологічні та соціальні фактори:

  • Конфлікти у стосунках або відсутність довіри

  • Тривожність, низька самооцінка

  • Післяпологові зміни

  • Перевтома, хронічний брак сну

Як діагностують HSDD

Лікарі можуть використовувати спеціальний опитувальник. Серед ключових запитань:

  1. Чи був раніше ваш рівень сексуального бажання задовільним?

  2. Чи відбулося зниження цього бажання?

  3. Чи турбує вас ця зміна?

  4. Чи хотіли б ви підвищити рівень сексуального бажання?

Після цього обговорюють можливі причини, від медичних станів і візитів ліків до стосунків та рівня стресу.

Лікування HSDD

  • Сексотерапія чи психологічне консультування — допомагає, якщо проблема пов’язана зі стосунками чи емоційним станом.

  • Корекція медикаментів — лікар може замінити препарат, який знижує лібідо.

  • Лікування основного захворювання — наприклад, проблем із гормонами чи хронічних хвороб.

Коли звертатися до лікаря

  • Якщо відсутність бажання триває понад 6 місяців

  • Якщо це викликає стрес або проблеми у стосунках

  • Якщо ви підозрюєте вплив ліків чи хвороби на сексуальне життя

Сексуальне здоров’я — це частина загального здоров’я. І мова йде не лише про фізіологію, а й про психологічний комфорт, самооцінку та якість стосунків.

