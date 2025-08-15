Гіпоактивне сексуальне бажання: що варто знати про цей розлад і як його побороти / © Credits

Реклама

Але коли відсутність інтересу до сексу стає постійною, викликає занепокоєння та впливає на стосунки чи самооцінку, лікарі можуть говорити про гіпоактивний сексуальний розлад (HSDD), про це розповіло видання American Sexual Health Association.

HSDD — це стан, коли у жінки відсутні сексуальні фантазії, думки чи бажання до сексуальної активності, а це викликає особистий дискомфорт або труднощі у стосунках. Близько 1 з 10 жінок мають HSDD. Це робить його одним із найпоширеніших жіночих сексуальних порушень.

Важливо: якщо низьке лібідо не турбує жінку та не впливає на її життя, це не вважається розладом.

Реклама

Можливі причини зниження сексуального бажання

HSDD може виникати з багатьох причин — фізичних, психологічних або комплексних.

Фізичні фактори:

Онкологічні захворювання (наприклад, рак грудей)

Цукровий діабет

Захворювання щитоподібної залози

Розсіяний склероз

Депресія, хронічний стрес

Нетримання сечі

Лікарські препарати, які можуть впливати на лібідо:

Антидепресанти та заспокійливі

Препарати від високого тиску

Ліки для знеболення

Психологічні та соціальні фактори:

Конфлікти у стосунках або відсутність довіри

Тривожність, низька самооцінка

Післяпологові зміни

Перевтома, хронічний брак сну

Як діагностують HSDD

Лікарі можуть використовувати спеціальний опитувальник. Серед ключових запитань:

Чи був раніше ваш рівень сексуального бажання задовільним? Чи відбулося зниження цього бажання? Чи турбує вас ця зміна? Чи хотіли б ви підвищити рівень сексуального бажання?

Після цього обговорюють можливі причини, від медичних станів і візитів ліків до стосунків та рівня стресу.

Лікування HSDD

Сексотерапія чи психологічне консультування — допомагає, якщо проблема пов’язана зі стосунками чи емоційним станом.

Корекція медикаментів — лікар може замінити препарат, який знижує лібідо.

Лікування основного захворювання — наприклад, проблем із гормонами чи хронічних хвороб.

Коли звертатися до лікаря

Якщо відсутність бажання триває понад 6 місяців

Якщо це викликає стрес або проблеми у стосунках

Якщо ви підозрюєте вплив ліків чи хвороби на сексуальне життя

Сексуальне здоров’я — це частина загального здоров’я. І мова йде не лише про фізіологію, а й про психологічний комфорт, самооцінку та якість стосунків.