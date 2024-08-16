Худнемо з задоволенням: скільки калорій можна спалити під час сексу

Чи може секс замінити спорт, скільки саме калорій можна витратити в ліжку та як відрізняються чоловічі й жіночі показники – відповідають британські вчені.

Жінки часто скаржаться, що чоловіки отримують більше від сексу, ніж вони. Що сказати, це правда, навіть коли йдеться про калорії. Чоловіки спалюють більше калорій під час сексу, ніж жінки. У DailyMail розповіли про "сексуальну калорійність" еротичної частини життя.

В середньому чоловіки витрачають 101 калорію під час статевого акту, водночас жінки спалюють лише 69. Це калорійність приблизно 10 горішків мигдалю. Звісно, ці цифри можуть варіюватися залежно від тривалості та інтенсивності статевого акту, а також від різних сексуальних позицій. Розбіжність полягає в тому, хто займає "активнішу роль" під час сексу.

Загалом чоловіки мають більше м'язової маси, ніж жінки, що призводить до вищого рівня витрачання калорій за виконання однієї й тієї ж фізичної активності, проте той, хто грає активнішу роль під час сексу, найвімовірніше, і спалює більше калорій.

Опитування читачів від DailyMail показало, що "догі-стайл" і "місіонерська" – одні з найпопулярніших сексуальних поз у гетеросексуальних пар. В обох позиціях чоловік витрачає більше енергії, що своєю чергою призводить до більшого спалювання калорій.

Скільки калорій можна спалити під час сексу / Фото: Credits

Якщо ж говорити про позу "вершниці", то активніша й рухливіша роль дістається жінці, отже, вона, ймовірно, спалить більше калорій, ніж її партнер-чоловік.

Якщо враховувати, що тривалість середньостатистичного статевого акту становить 30 хвилин, можна стверджувати, що чоловіки можуть спалити до 126 калорій, водночас жінки спалюють десь 93 калорії за один сексуальний акт. Для порівняння, 30-хвилинна пробіжка може спалити до 500 калорій.

Отже, попри те, що під час сексу ми маємо прискорене дихання, прискорену частоту серцевих скорочень і підвищений артеріальний тиск, секс як форма фізичної активності, не приносить тих самих результатів для серцево-судинної системи і не спалює калорії так ефективно, як інші види вправ, як-от біг чи, наприклад, їзда на велосипеді.

Це може бути зумовлено тим, що під час сексу частота серцевих скорочень не підвищується так сильно, як під час інтенсивних кардіотренувань, і за інтенсивністю може прирівнятися до помірно швидкої ходьби.

Проте не забувайте, що калорії також витрачаються під час обіймів і поцілунків, отже, прелюдія теж допоможе у спаленні калорій.

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