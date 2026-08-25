Як говорити з партнером про свої сексуальні вподобання та не соромитися / © Credits

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Згадати останню розмову з партнером про секс і одразу відчути легке збентеження — нормально. Ми всі знаємо, що відвертість важлива для близькості, проте далеко не кожна розмова автоматично зближує. Іноді одна невдала фраза може прозвучати як критика та створити дистанцію.

Нове дослідження, про яке пише видання Psychology Today, показало цікаву закономірність, що спосіб, у який ми говоримо про сексуальні вподобання, має не менше значення, ніж сама відвертість.

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Почніть із того, що вам подобається

Головний висновок дослідження простий, що розмови про те, що нас збуджує, чого хочеться більше чи що давно хотілося б спробувати, підвищують сексуальну задоволеність та відчуття близькості.

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Причому ефект не обмежується спальнею. Партнери, які відкрито діляться своїми бажаннями, частіше почуваються почутими та ближчими одне до одного. А разом із цим зростає й загальна задоволеність стосунками.

Особливо помітним цей зв’язок виявився у жінок, відверті розмови про власні вподобання зменшували кількістю сексуальних труднощів, зокрема пов’язаних із болем або досягненням оргазму. Тобто говорити про власне задоволення — не примха, а один зі способів краще зрозуміти себе та допомогти партнеру зрозуміти вас.

Критика працює гірше

А ось розмова, побудована винятково на тому, що вам не подобається, може дати протилежний результат. Коли партнер чує переважно список претензій, він легко сприймає це як критику та замість цікавості та близькості вмикається захист.

Це перегукується з відомими дослідженнями стосунків Джона та Джулі Готтманів, які називають критику та презирство одними з найнебезпечніших для пари моделей поведінки.

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Тож замість «мені не подобається, коли ти…» психологічно м’якше сказати: «мені набагато більше подобається, коли ти…». Ви не замовчуєте свої потреби, але переводите розмову з претензії у напрямок того, що може зробити близькість приємнішою.

Про те, що не подобається, теж потрібно говорити

Є ситуації, коли чітке «ні» — обов’язкове, наприклад, якщо секс спричиняє біль, щось порушує ваші особисті межі чи йдеться про практики, де особливо важливі згода та безпека, мовчати не варто.

У таких випадках розмова про те, що вам не підходить, — це не критика, а турбота про себе, довіру та безпеку обох партнерів. Чітко позначені межі роблять інтимність комфортнішою, а не менш пристрасною.

Важливо не тільки говорити, а й слухати

Успішна сексуальна комунікація працює в обидва боки. Уважна реакція партнера, як от готовність слухати, проявляти турботу та враховувати почуте, посилює позитивний ефект таких розмов. Тому важливо не просто зізнатися у своїх бажаннях, а й створити простір, у якому партнер може зробити те саме без страху осуду.

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Як говорити про секс

Для таких розмов краще обирати спокійний час поза спальнею, особливо якщо йдеться про фантазії чи щось нове, що ви хотіли б спробувати. Натомість під час сексу цілком доречні короткі, м’які підказки та реакції.

Щоб почати розмову, можна запитати: «Чого тобі хотілося б?», «Що ти давно хотів(ла) спробувати?». А головне, говоріть не лише про проблеми, а й про задоволення. Розповідайте, що саме вам подобається, що хочеться повторити та що викликає особливе відчуття близькості.

Тож іноді найкращий спосіб додати пристрасті — просто чесно сказати одне одному, що саме вам подобається.

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