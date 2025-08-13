Як прийняти себе: коли відсутність оргазму — це норма, а коли варто звернутися до лікаря / © Credits

Реклама

Спеціально для LIGA.net гінекологиня Наталія Лелюх розповіла, що для деяких жінок відсутність оргазму — це не патологія, а особливість, яка не впливає на їхнє здоров’я чи жіночу функціональність.

За словами лікарки, близько 5% жінок у світі не відчувають потреби в оргазмі та не страждають від цього. Їхнє задоволення та відчуття повноти життя можуть приходити з інших сфер, наприклад, роботи, хобі, творчої реалізації, виховання дітей, спілкування чи духовних практик.

Важливо: відсутність оргазму не означає, що з жіночим організмом щось не так. Це не впливає на менструальний цикл, фертильність або здатність завагітніти. Матка «не висохне» та не перестане функціонувати через те, що жінка не відчуває оргазмів.

Реклама

На що звернути увагу

Є принципова різниця між відсутністю оргазму за збереженого сексуального бажанні та повною відсутністю бажання.

Якщо потяг є, але оргазм не настає — варто звернутися до лікаря чи сексолога, щоб знайти причину. Це може бути пов’язано з фізіологією, гормональними змінами, станом нервової системи чи психологічними факторами.

Якщо бажання немає, але жінка від цього не страждає та відчуває задоволення від життя в інших аспектах — це теж може бути варіантом норми.

Причини відсутності оргазму

Медична наука виділяє кілька груп причин:

Фізіологічні — гормональні порушення, хронічні захворювання, наслідки пологів або операцій. Психологічні — стрес, тривожність, низька самооцінка, невдалий сексуальний досвід, культурні табу. Взаємини з партнером — відсутність емоційної близькості, невідповідність сексуальних ритмів, недостатня комунікація. Медикаментозні фактори — деякі антидепресанти, гормональні препарати та інші ліки можуть впливати на чутливість.

Що можна зробити

Поговорити з партнером про власні бажання та відчуття.

Звернутися до фахівця — гінеколога, ендокринолога, сексолога чи психолога.

Досліджувати своє тіло — самостимуляція, техніки розслаблення, йога, тілесно орієнтована терапія.

Зменшити стрес — фізична активність, медитація, відпочинок.

Якщо ви не відчуваєте дискомфорту, задоволені своїм життям і стосунками, то це може бути індивідуальною нормою. Але якщо відсутність оргазму чи сексуального бажання викликає тривогу, чи незадоволення, сучасна медицина та психологія мають інструменти, щоб допомогти.

Найважливіше — слухати себе, своє тіло та свої бажання, а не підганяти себе під чужі стандарти.