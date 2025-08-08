Як змінюються наші сексуальні фантазії упродовж життя: розповідає психолог

Як змінюються наші сексуальні фантазії упродовж життя / © Credits

Реклама

Американський психолог Justin J. Lehmiller Ph.D., який дослідив понад 10 000 сексуальних фантазій людей з усього світу, спеціально для видання Psychology Today розповів про дивовижні висновки: найсміливіші уявлення переважають у молодості, а з віком змінюється не лише інтенсивність фантазій, а й їхній зміст.

Фантазії, як і особистість, не є фіксованими. Вони розвиваються, реагують на життєвий досвід, стосунки, культурні контексти та фізіологічні зміни.

Науковці давно з’ясували, що риси характеру змінюються впродовж життя. Наприклад, ми стаємо менш тривожними, знижується нейротизм, відкритішими до нового досвіду, доброзичливішими, підвищується рівень дружності, та соціальнішими, зростає екстраверсія. Ці зміни безпосередньо впливають на те, що ми уявляємо в інтимному плані.

Реклама

У 20–30 років: експерименти, свобода та БДСМ

У молодому віці переважають найсміливіші та найнестандартніші фантазії про домінування, підкорення, зв’язування, рольові ігри. Згідно з даними психолога, БДСМ фантазії найпоширеніші серед молоді, особливо серед жінок. Це період дослідження себе, свого тіла, бажань і меж.

Чому саме БДСМ? Про це частіше фантазують ті, хто має підвищений рівень емоційної нестабільності, нейротизму, меншу схильність до співпереживання та невисоку організованість. Простіше кажучи, люди, які на етапі пошуку себе чи прагнуть яскравих, нових відчуттів.

Проте цікаво, що багато з тих, хто мріє про БДСМ, ніколи не втілюють ці фантазії у реальному житті. Це, радше, спосіб дослідити внутрішній світ, аніж заклик до дії.

У 40–50 років: фантазії про немоногамію

Після 40 років на перший план виходять зовсім інші бажання. Найчастіше це фантазії про немоногамні стосунки: свінг, відкриті відносини, спостереження за партнером у момент інтимної близькості з іншими.

Реклама

У цьому віці особистість зазнає помітних трансформацій. Люди стають відкритішими до нового досвіду, менш тривожними та товариськими. Це період, коли ми починаємо глибше розуміти себе та свої бажання, частіше дозволяємо собі те, що раніше здавалося «забороненим».

Такі фантазії — не завжди заклик до поліаморії чи зрад. Часто вони є інтелектуальним інструментом, способом підтримати інтерес у тривалих стосунках, розпалити бажання чи опрацювати страхи втрати.

Після 60 років: ніжність, спогади, інтим без тиску

Старший вік — це не фінал сексуального життя. Це його новий етап. Люди старшого віку мають фантазії, пов’язані з емоційною близькістю, спогадами, сенсуальною ніжністю. Інтим для них часто асоціюється з глибиною, довірою, тілесним комфортом.

Фантазії про грубу домінацію чи груповий секс зустрічаються рідше. Але це не означає, що вони зникають, просто набувають інших форм. Сексуальність у старшому віці стає більш духовною.

Реклама

Що впливає на сексуальність

Звісно, не лише вік і риси характеру формують наші фантазії. Соціальний статус, досвід травм, сексуальна освіта, наявність партнера, гормональний фон, усе це має значення. У когось фантазії можуть залишатися стабільними десятиліттями, у когось змінюватися щороку.

І важливо памʼятати, що фантазія — це не злочин. Це безпечний спосіб дослідити себе, краще зрозуміти свої бажання, страхи та внутрішні ресурси. Вона може бути лише мрією чи підказкою до реального експерименту, вирішувати лише вам.

Сексуальні фантазії — це дзеркало нашої емоційності, життєвих трансформацій та внутрішніх потреб. Змінюватися — це не дивно. Це — природно, тож не бійтеся досліджувати себе, говорити про свої уявлення та приймати себе на кожному етапі життя.