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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Секс
Кількість переглядів
1916
Час на прочитання
2 хв

Яка кількість сексуальних партнерів вважається "ідеальною": дослідження

Згідно з останнім дослідженням, існує «магічна цифра» сексуальних партнерів, яка вважається соціально прийнятною для чоловіків і жінок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловік і жінка

Чоловік і жінка / © pixabay.com

Нове дослідження визначило соціально прийнятну кількість сексуальних партнерів для чоловіків і жінок протягом усього життя. Результати можуть здивувати.

Результати дослідження опубліковані в журналі Social Psychological and Personality Science.

Згідно з дослідженням, «магічною цифрою» для чоловіків вважається 4–5 сексуальних партнерів протягом життя, з яких 2–3 — це випадкові зв’язки. Повідомляється, що чоловіки зазвичай мають перший сексуальний досвід у віці від 18 до 20 років.

У жінок ця цифра менша — 2–3 сексуальні партнери, з яких лише 1–2 — випадкові. Перший сексуальний досвіду жінок часто трапляється у віці 16–18 років.

Причина, чому ці цифри вважаються «ідеальними», цілком передбачувана — що менше партнерів, то менше засудження з боку суспільства. Якщо цифра зростає — зростає і ризик осуду, особливо з боку стереотипних «моралістів».

Однак ці «ідеальні» показники доволі низькі, якщо порівнювати з середнім показником по США: згідно з опитуванням Talker Research для бренду LELO, середньостатистичний американець мав сексуальні стосунки з 14 людьми.

«У сприйнятті сексуальності чоловіків і жінок суспільством є як спільні риси, так і відмінності. Втім, всупереч поширеним уявленням, найбільше цінується не вкрай низька або висока сексуальна активність, а помірна — як для чоловіків, так і для жінок», — повідомили автори дослідження.

У межах дослідження понад 340 учасників у Німеччині оцінювали сексуальну активність умовного 25-річного — враховували кількість партнерів, частоту сексу, навіть мастурбацію.

Дослідження також виявило, що чоловіки стикаються з осудом, якщо у них занадто мало сексуальних контактів, а жінки — якщо їх було забагато. Подвійні стандарти досі живі.

Окреме опитування, проведене восени 2024 року, показало: 1 із 4 американців у стосунках приховує свою «кількість». Згідно з опитуванням 2000 сексуально активних дорослих, 26% ніколи не зізнавалися партнерові, з ким і скільки у них було сексу, а 16% зменшували цифру, коли їх про це запитували.

Чому люди брешуть? 60% кажуть, що партнер просто не запитував, а кожен дев’ятий підозрює, що й сам (а) коханий (а) щось приховує. І хоча 83% самотніх запевняють, що чесно розкажуть про своє минуле, лише 62% насправді хочуть почути правду від партнера.

До слова, сексологиня Emily Morse поділилася зі своїми підписниками власними думками щодо того, скільки має тривати якісний секс.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1916
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