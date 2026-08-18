Інтимне минуле: скільки колишніх сексуальних партнерів — норма / © Credits

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Знайомитися сьогодні значно простіше, ніж будь-коли в минулому. Застосунки для знайомств, соцмережі та життя у великих містах перетворили пошук партнера на нескінченний вибір з десятків, а то й сотень потенційних кандидатів. Разом із цим змінилася і сексуальна поведінка: кількість партнерів, яку людина може мати протягом життя, потенційно стала значно більшою. Про це розповіло видання Psychology Today. Проте чи встиг наш мозок адаптуватися до цієї нової реальності — розберімося.

Де проходить межа

2017 року психологи опитали 188 учасників із Великої Британії. Їм запропонували оцінити, наскільки вони готові до довготривалих стосунків із людиною залежно від кількості її попередніх сексуальних партнерів.

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Варіанти були дуже різними, від незайманості та одного попереднього партнера до 19–22 і понад 60 партнерів. Загалом учасники оцінювали 16 різних сценаріїв за дев’ятибальною шкалою — від «дуже готовий (а)» до «зовсім не готовий (а)».

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Дослідники навмисно спростили експеримент, і учасникам не надавали додаткову інформаціїю про характер, зовнішність, професію чи інші якості потенційного партнера. Так вони хотіли ізолювати саме вплив сексуального минулого.

Забагато — це скільки

Результати виявилися не такими однозначними, як можна було б очікувати. На графіку сформувалася своєрідна крива. Найвищу готовність до стосунків демонстрували люди, які мали певний сексуальний досвід, але не надто великий. Після приблизно двох-трьох попередніх партнерів показник починав поступово знижуватися.

Для людини з чотирма попередніми партнерами готовність до стосунків становила близько 7 балів із 9, водночас для людини з понад 60 партнерами — лише близько 2 балів із 9.

Цікаво й те, що чоловіки виявилися лише трохи поблажливішими до великої кількості сексуальних партнерів у минулому, ніж жінки. Різниця була невеликою, а загальна тенденція — практично однаковою. Тобто гучного подвійного стандарту «чоловікам можна, жінкам — ні» це дослідження не виявило.

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Чому нас цікавить минуле партнера

Психологи припускають, що така реакція може мати еволюційне коріння. У давнину велика кількість сексуальних партнерів могла означати підвищений ризик інфекцій чи сигналізувати про меншу готовність до довготривалих стосунків.

Сьогодні медицина, контрацепція та сучасні уявлення про секс значно змінили ситуацію. Однак деякі старі механізми оцінки потенційного партнера, здається, нікуди не зникли.

Якщо партнерів зовсім не було

Ось тут дослідження дало несподіваний результат. Нуль партнерів теж виявився не найпривабливішим варіантом. Учасники були готові будувати стосунки з незайманою людиною, але оцінювали таку перспективу трохи нижче, ніж стосунки з людиною, яка мала два-три попередні романи.

У культурному контексті відсутність сексуального досвіду могла сприйматися як сигнал того, що людина має труднощі з зацікавленням партнерів або просто не мала популярність серед потенційних коханців.

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Цифри — далеко не все

Автори дослідження наголошують на головному обмеженні експерименту: в реальному житті ми оцінюємо людину комплексно. Доброта, інтелект, амбіції, почуття гумору, зовнішність, сумісність і здатність будувати близькі стосунки можуть виявитися значно важливішими за цифру в сексуальній біографії.

Крім того, ставлення до сексуального минулого дуже залежить від культури. В ліберальнішому суспільстві негативна реакція на велику кількість партнерів потенційно може бути слабшою, ніж у консервативних.

Зрештою, сексуальне минуле — лише одна деталь біографії. І якщо вибирати людину для справжніх стосунків, її характер, цінності та ставлення до вас навряд чи варто вимірювати кількістю імен у минулому.

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