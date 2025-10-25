Інтимні переписування: що вони приховують і можуть розповісти про ваші стосунки / © Credits

Sexting або інтимне переписування — надсилання сексуально підкреслених повідомлень або фото практикує близько 75% молодих дорослих. Але що це говорить про нас і наші стосунки, розповіло видання Psychology Today.

Що таке sexting і кому він властивий

Інтимні переписування — це надсилання сексуального контенту, оголених або напівоголених фото чи відео себе. Найчастіше люди надсилають не стільки фото, скільки відверті текстові повідомлення.

Sexting пов’язують із стилем прив’язаності — психологічним типом, який визначає, як ми будуємо близькі стосунки. Вчені розрізняють три основні стилі прив’язаності:

Надійна прив’язаність: відчуття безпеки, довіри, легко приймаємо близькість.

Уникаюча прив’язаність: страх близькості, труднощі у довірі, дистанціювання.

Тривожно-амбівалентна прив’язаність: емоційні коливання, страх втрати, прагнення повної близькості.

Ті, хто часто надсилає сексуальні повідомлення чи фото, зазвичай мають тривожно-амбівалентний чи уникаючий стиль прив’язаності. Наприклад, люди з тривожним стилем використовують sexting, щоб «підкріпити» близькість і отримати увагу, а ті, хто уникає близькості, щоб задовольнити сексуальні потреби, однак залишатися на відстані.

Sexting у тривалих стосунках

Дорослі у стабільних стосунках іноді практикують інтимні повідомлення, але набагато рідше, ніж молодь. Причини можуть бути різні, наприклад, більший досвід, обережність щодо ризику «витоку» фото та менша частота сексуальних контактів.

Стиль прив’язаності та інтимні переписування у шлюбі

Інтимні повідомлення можна поділити на дві категорії:

Оголені та напівоголені фото Сексуальні тексти

У жінок надсилання фото пов’язане з уникаючим стилем, у чоловіків — з тривожним стилем. При цьому тексти не мають явного зв’язку зі стилем прив’язаності у жодної з груп.

Sexting і задоволеність стосунками

Відправлення сексуальних повідомлень може корелювати із задоволенням стосунками. Зате надсилання оголених чи напівоголених зображень може свідчити про сумніви у стосунках, як у чоловіків, так і у жінок.

Sexting — це не просто гра для дорослих, це своєрідне дзеркало ваших емоцій та стилю стосунків. Він може показати потребу у близькості, бажання підтримувати інтимний контакт на відстані чи прагнення контролювати взаємодію.

Якщо ви помічаєте, що інтимні повідомлення стають способом «регулювати» емоції у стосунках, варто звернути увагу на стиль прив’язаності та, за потреби, обговорити це з партнером або психологом. Інтимні переписування можуть стати захопливим і корисним способом підтримки інтимності, але воно також відкриває двері до глибшого розуміння себе та свого партнера.