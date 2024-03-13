Ключові аспекти сексульного задоволення: 3 поради від сексологині для досягнення оргазму

Перед інтимною близькістю варто дослухатися до власних почуттів та відверто поділитися своїми бажаннями з партнером. Саме ці елементи стануть ключем до спільного задоволення та незабутніх вражень.

Перед сексуальним актом важливо розуміти власні бажання та потреби, а також відкрито обговорювати їх із партнером. Саме ці аспекти можуть вирішально вплинути на задоволення від процесу та досягнення оргазму. Сексологиня Марина Бербега пропонує три ключові кроки, які допоможуть отримати приємні відчуття.

Чесно дайте відповідь собі на питання "а я цього реально хочу"

Перш ніж розпочати, важливо відверто звернутися до себе і задати питання: чи ви дійсно хочете цього, чи йдете ви на зустріч із своїми бажаннями та потребами, чи це лише виконання "подружнього обов'язку". Чесна відповідь на ці питання може стати основою для сексуального задоволення.

Поділіться своїми бажаннями з партнером

Відверте обговорення власних побажань і фантазій з партнером є ключем до задоволення. Поділіться тим, як саме ви хочете провести час разом, які фантазії та бажання вас збуджують. Це стимулює взаємне розуміння та збільшує пристрасть між вами. Поділіться саме свої побажаннями та фантазіями.

Насолоджуйтеся процесом

Коли йдеться про інтимні стосунки, не менш важливою, як і досягнення оргазму є якість самого процесу. Замість того, щоб зосереджуватися лише на меті досягнення піку задоволення, важливо насолоджуватися кожною миттю.

Отже, за допомогою чесного самопізнання, спільного обговорення бажань та насолоди від процесу, ви значно підвищите якість інтимних стосунків і досягнете оргазму.

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