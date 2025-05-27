Коли вогонь зникає: все, що треба знати про розлад гіпоактивного сексуального бажання / © Credits

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Проте якщо втрата сексуального інтересу не минає, спричиняє дискомфорт або ускладнює взаємини, можливо, йдеться не лише про втому чи настрій. Можливо, це розлад гіпоактивного сексуального бажання (HSDD). Про це розповіло видання American Sexual Health Association.

Що таке HSDD і коли це вже не просто «не хочеться»

Розлад гіпоактивного сексуального бажання (Hypoactive Sexual Desire Disorder, HSDD) — клінічно визнаний стан, за якого жінка відчуває постійне чи періодичне зниження або повну відсутність сексуального бажання, що викликає особистий дискомфорт або складнощі у стосунках.

Ключовий момент: якщо жінка має низьке лібідо, але це її не турбує — це не вважається розладом.

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HSDD входить до переліку сексуальних дисфункцій, офіційно визнаних медичною спільнотою. Приблизно 1 з 10 жінок стикається з цим синдромом, і це робить його однією з найпоширеніших сексуальних проблем у жінок репродуктивного віку.

Чому зникає сексуальне бажання

Причини HSDD — комплексні й багатофакторні. Умовно їх можна поділити на фізіологічні, психологічні та соціальні:

Фізичні причини

гормональні зміни (менопауза, післяпологовий період, ПМС)

захворювання: діабет, гіпотиреоз, розсіяний склероз, ендометріоз, рак молочної залози

побічна дія ліків — антидепресанти (особливо SSRI), гіпотензивні препарати, засоби проти болю

порушення роботи нейромедіаторів у мозку (серотонін, дофамін, норадреналін)

хронічна втома, безсоння, біль під час сексу (диспареунія)

Психологічні фактори

депресія, тривожність, посттравматичний синдром

низька самооцінка, негативний образ тіла

сексуальні травми в минулому

перенавантаження, емоційне вигорання

Соціальні та міжособистісні причини

конфлікти у стосунках, відсутність довіри

моносценарність сексу, нудьга, відсутність інтимної новизни

відчуття, що партнер не цінує чи не підтримує

стрес через материнство, роботу, фінанси

Цікаво: навіть ідеальні, на перший погляд, стосунки не гарантують наявності сексуального бажання. Близькість і пристрасть — не завжди синоніми.

Як діагностують HSDD

Перший крок — консультація з лікарем. Це може бути гінеколог, сексолог або психотерапевт, які спеціалізуються на жіночому сексуальному здоров’ї.

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Під час консультації можуть застосовувати спеціальне опитування. Воно включає базові запитання:

Чи був ваш рівень сексуального бажання раніше задовільним? Чи знизився він? Чи турбує вас це? Чи хотіли б ви, щоб ваше бажання повернулося?

Якщо відповідь «так» на всі ці запитання — діагноз HSDD імовірний. Далі лікар оцінює інші можливі фактори:

фізичне здоров’я

гормональний статус

психічний стан

ситуацію у стосунках

якість сну, рівень стресу

фази менструального циклу

Чи можна вилікувати HSDD

Так. І найкраще — підхід має бути комплексним.

Психотерапія / сексотерапія

індивідуальна чи парна терапія для вирішення емоційних блоків

робота з тілесністю, тілесно-орієнтовані практики

відновлення довіри та емоційної близькості в парі

Фармакотерапія

для жінок перименопаузального віку схвалено препарат, який впливає на нейромедіатори (серотонін, дофамін)

в окремих випадках застосовується гормональна терапія (естрогени, тестостерон — під контролем лікаря)

Підтримувальні методи

йога, медитація, практика усвідомленої сексуальності

зміна сценарію інтимного життя (нові стимули, рольові ігри, фокус на прелюдії)

робота з образом тіла — тілесні практики, масажі, танцювальні терапії

Зверніть увагу: самолікування за HSDD не рекомендоване. Не всі засоби «підвищення лібідо», які продаються в аптеках або онлайн, є ефективними чи безпечними.

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Жіноча сексуальність — не табу

Низьке сексуальне бажання — це не соромно і не ваша провина. Це не означає, що ви «холодна», «зламана» чи «неприваблива». Це означає, що ваше тіло та емоції на щось реагують. І ця реакція — знак, що варто звернути на себе увагу.

Жіноче сексуальне здоров’я — складна, багатогранна сфера. Але головне — воно підлягає підтримці й відновленню. Попросити про допомогу — це не слабкість, а прояв любові до себе.

HSDD — це не вигадка, а реальний стан, який зачіпає мільйони жінок. Його можна діагностувати та лікувати. Якщо ви помічаєте, що втрата сексуального інтересу викликає страждання, — не мовчіть. Розмова з фахівцем — перший крок до відновлення не лише сексуального бажання, а й життєвої енергії загалом.