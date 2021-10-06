Концепція контрацепції: як запобігання змінило наш секс

Чи замислювалися ви, що принесла нам сексуальна революція і яким секс був до епохального винаходу ХХ століття — контрацептивів?

Раніше жінці доводилося робити складний вибір, для того щоб погодитися на секс із чоловіком. А чоловікові, перш ніж стягнути з партнерки труси, потрібно було перевірити себе на внутрішню готовність відповідати за дитину і жінку, яку запліднив, або все життя відчувати себе останньою сволотою і негідником (не думайте, що це легко). Тому секс був дуже відповідальною справою, випадкові партнери були рідкісні, шлюби укладалися не тільки з метою отримати розподіл і окрему житлоплощу, а й для доступу до регулярного сексу. "Одружився — хоч ложкою їж!" — пам'ятаєте таку витончену приказку якраз про це?

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Зараз мрія Коллонтай та інших революціонерок, що випередили свій час, нарешті здійснилася: секс став чимось на зразок склянки води. Ми навіть не усвідомлюємо, наскільки важко було уникнути вагітності і ось цього всього навіть 50 років тому. У наш час дуже складно зустріти дитину, яка народилася через заліт (що, зрозуміло, дуже добре під час істерії з приводу перенаселення планети, яка все більше нагнітається), і майже немає сімей, які з цієї причини утворилися.

Таким чином, сьогодні через доступність контрацепції істотно знизилася ризикованість сексу. Без несподіваного бонусу у вигляді дитини жінки і чоловіки отримали повний карт-бланш на задоволення без наслідків. Це як солодке без ризику зіпсувати фігуру і отримати діабет, наркотики без похмілля або робота, яка приносить не тільки задоволення, але і пристойну зарплату.

Але біда прийшла, звідки не чекали. У сексі зник той самий пряний аромат гріховності, яким пахло яблуко в Едемському саду. Секс став таким же прісним, як склянка води, — вгамовує спрагу, але не більше.

Інша біда, до якої було не готове сучасне суспільство, — чим сильніше розкріпачилися жінки, тим більше чоловіків стали замислюватися, а навіщо їм це взагалі? Жінки без страху завагітніти і назавжди залишитися залежною від цього гусара, стали вимагати задоволення, а не просто час від часу віддаватися, покірно заплючивши очі. Тепер чоловікові треба не просто бути перспективним хлопцем з хорошою зарплатою, а справжнім жеребцем, як у фільмах для дорослих, тому що жінки на це чекають і наполягають, а заробити собі на чашку кави (квартиру, джип і дитину) вона може і сама. З кожної праски лунає про сто способів задовольнити жінку, яка водить автомобіль крутіше, ніж ти. З дефіциту секс перетворився на святий обов'язок чоловіка. І знецінився.

Все це призвело до того, що, ледаче свайпаючи застосунки знайомств, чоловіки все частіше вибирають вечір перед телевізором або комп'ютерні ігри, замість безглуздих рухів тіла з малознайомою партнеркою, готової приїхати через годину в панчохах і піджаку на голе тіло. Нічого нового, цікавого або загадкового в цьому немає.

Адже як це було раніше: якщо cекс обламується вам кілька разів у житті, будеш радий будь-якому проникненню і місіонерській позі, без всіх цих фістингів, букаке і фротажу. Тому секс-іграшки, порнографія, кінкі-вечірки і свінгер-клуби ростуть як гриби після дощу. В доступний, нудний і нецікавий секс хочеться повернути гостроту, забороненість і несподіванку, тобто, небезпеку і гріховність.

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