Квітка та ніж: історія жіночого обрізання

Дівчинці три роки. Мама будить її рано вранці та на руках несе до невідомого місця – смердючої старої хатини на краю поселення або на пустир за ним. Мама поруч. Вона міцно тримає дівчинку в той час, коли над нею схиляється незнайома стара жінка з брудним лезом у руках. Усе, що потім пам’ятатиме дівчинка – пекельний біль. А поки замість статевих органів у неї криваве місиво. Стара відрізала їй частину плоті. Решту абияк зашила. Без анестезії. І без жалю.

Жіноче обрізання – це повне або часткове видалення клітора, внутрішніх статевих губ, частини або й усіх зовнішніх статевих органів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, цю жахливу традицію сьогодні зберігають у 30-ти країнах світу. Переважно в Африці, на Близькому Сході, в деяких країнах Азії.

Історики й культурологи, які намагаються зрозуміти, що до сьогодні змушує дорослих людей калічити дівчаток (обрізання роблять у віці від немовляти до 15-ти років), сходяться на визначенні "соціально-культурної норми суспільства". Це дуже сухе пояснення розшифровується приблизно так: "Всім поколінням жінок у нашому роду це робили, отже, і тобі зробимо!".

Швен, чотирирічна іракська курдська дівчинка, дивиться на жінку, яка готується зробити їй обрізання в Сулейманії, 14 квітня 2009 року. / Фото: Getty Images

Обрізання вважається необхідним елементом виховання дівчинки, контролем над її сексуальністю, заохоченням до цнотливості перед шлюбом і подружньої вірності після заміжжя.

Дикунська традиція з берега моря

Згадки про цю безжальну процедуру зустрічаються віддавна.

Дослідники заглибилися аж у 5 століття до н. е. і з’ясували: географічне поширення практики вже тоді свідчило, що вона, найімовірніше, походила з західного узбережжя Червоного моря, тобто з Єгипту.

Один із грецьких папірусів, який датований 2-м століттям до н. е. і зберігається у Британському музеї, розповідає про поселення на схід від Червоного моря, де дівчаток обрізають "як у Єгипті". Про міцний зв'язок із цією країною свідчить і те, що жіноче обрізання іноді ще називають "фараоновим".

40-річна Нуламала Саая позує з моделлю форм жіночого обрізання в притулку для дівчат Тасару 27 грудня 2006 року в Нароку, Кенія. / Фото: Getty Images

На території сусіднього з Єгиптом Судану сьогодні переповідають міф про те, що у прадавні часи народився фараон, який мав вкрай маленький статевий орган. Аби під час актів кохання почуватися впевнено, він наказав започаткувати нову традицію – звузити жінкам вхід до вагіни методом зшивання плоті.

Скалічена німфа

Згадується жіноче обрізання і в стародавніх медичних записах. Арабські, римські, грецькі лікарі розправлялися з кліторами, так би мовити, "за показниками". Так, видатний гінеколог античності Соран Ефеський приділяв "мужній німфі" – так греки називали великий клітор – багато уваги. У своїх медичних рукописах він описав цю операцію:

Модель обрізаної вагіни, яка зажила у вигляді келоїдних рубців, які можуть призвести до розривів і великої кровотечі під час пологів 27 грудня 2006 року в Нароку, Кенія. Цю модель використовують консультанти притулку для дівчат Тасару під час сеансів інформування, де вони відмовляють членів громади від жіночого обрізання. / Фото: Getty Images

"Головна риса потворності – великий, мужній клітор. Дехто стверджує, що жіноча плоть у пошуках багаторазового задоволення напружується, як у чоловіка. Виправити це можна наступним чином: коли жінка лежить на спині з розведеними ногами, необхідно вхопити його (клітор) щипцями і вивернути назовні, аби побачити весь надлишок, а потім відрізати кінчик скальпелем".

Можна припустити, що тут йдеться про гіпертрофію клітора. Це захворювання, за якого видима його частина має вигляд неприродно великого. Звісно, це не дає права хапати "німфу" щипцями. Але принаймні хоч якось пояснює шок стародавніх лікарів під час зустрічі з "велетнем". Скільки жінок "врятував" Соран із колегами – історія замовчує.

Недешева звичка

Проте в інших частинах світу це століттями продовжували робити без жодних медичних обґрунтувань. Свідчення про це час від часу приносили мореплавці, які розповідали про "хоробрих на війні чорних людей, у яких є традиція зшивати дівчаток після народження". В одному з таких спогадів йдеться про ритуал першої шлюбної ночі. Перше, що мав тоді зробити чоловік – розрізати зшиту багато років тому плоть дружини.

Інструменти, які використовуються для обрізання жінок в індонезійській провінції Горонтало, 20 лютого 2017 року / Фото: Getty Images

У XVІ та XVІІ століттях обертів набрала торгівля людьми з колонізованих країн. Тоді жахливу традиційну практику каліцтва жіночих органів оцінили на ринку. "Зашиті" чорношкірі рабині коштували дорожче. Адже були не лише цнотливими, а й нездатними до зачаття, тобто могли не відволікатися від робіт на плантаціях та прислужування своїм власникам.

Клітор винен у сліпоті

Складно повірити, але за кілька століть практика "замаскувалася в білий халат" і знову перетнула межі Західного світу. Сталося це ХІХ століття.

Сальса Джафар плаче під час церемонії обрізання в індонезійській провінції Горонтало,20 лютого 2017 року / Фото: Getty Images

Гінекологи США та Європи масово почали рекомендувати пацієнткам кліторектомію – операцію з видалення клітора. В той час західний світ відчайдушно боровся з мастурбацією, яку звинувачували в усіх недугах – від епілепсії до сліпоти. Тож на думку лікарів, було цілком логічно приписати жіночу частину нещасть клітору, який - так справді тоді думали - заважає жити нормально, викликає нестримне бажання самозадовольнятися, штовхає панянок до німфоманії та одностатевих стосунків. Зараз це звучить як нісенітниця, однак 150 років тому деякі вчені дійсно приймали це за науковий факт.

7-річна Шилан Анвар Омер продовжує плакати після того, як їй зробили жіноче обрізання / Фото: Getty Images

Мода на таке лікування швидко минула. Але кількість скалічених тоді жінок може сягати сотень тисяч.

Квітка пустелі

Варіс Дірі / Фото: Getty Images

1997 року в журналі Marie Claire вийшло приголомшливо відверте інтерв’ю з популярною британською моделлю сомалійського походження Варіс Дірі. Знаменитість розповіла виданню, що в дитинстві пройшла через тортури жіночого обрізання. Того ж року Варіс стала пані послом ООН проти цієї традиції каліцтва. За рік вона написала автобіографічну книгу "Квітка пустелі" з детальним описом жахіть.

Фото: Getty Images

Варіс спустила курок. Одна за одною жінки почали зізнаватися у своїх інтимних каліцтвах на загал. Вони більше не соромилися. Про це заговорили на телебаченні, цьому присвячували перші шпальта світові видання. Режисери взялися до екранізації автобіографічного роману Дірі.

Зрізані квіти сьогодення

Тільки 2008 року Всесвітня організація охорони здоров’я ухвалила резолюцію про боротьбу з примусовим жіночим обрізанням.

За даними ВООЗ, сьогодні у світі живе 200 мільйонів скалічених таким чином жінок. Мігранти принесли цю страшну традицію із собою на територію Британії, Канади, США, Австралії та Нової Зеландії. Щороку стає відомо про сотні тисяч нових випадків.

Обрізання в індонезійській провінції Горонтало. / Фото: Getty Images

Ця практика призводить до сильних крововтрат, складних інфекцій, рубцювання тканин шкіри, утруднення менструації, нестерпного болю під час статевого акту, ускладнень під час пологів і неможливості мати дітей.

Попри все це, просто цієї хвилини десь у світі мати несе свою доньку до якоїсь незнайомої жінки з брудним лезом. А уже за кілька хвилин ця дівчинка буде назавжди відрізана від шансу на повноцінне життя.

Фільм на тему: "Квітка пустелі", 2009. Екранізація автобіографії Варіс Дірі.

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