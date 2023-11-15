Лібідо та стрес: що ускладнює секс в умовах війни

Як тривалий стрес, викликаний війною, шкодить нашій сексуальності, так як цьому можна зарадити: розповідає Анна Галаєва, лікарка, власниця крамниці для дорослих Dildom, експертка, секспросвітниця.

Стрес впливає на лібідо - сексуальну енергію або зацікавленість в сексуальній активності. Часто лібідо плутають або не розрізняють зі статевою конституцією. Статева конституція у нас може бути низька, середня та висока. У кожного вона різна, але всі ці варіанти абсолютно нормальні, вони не потребують ані лікування, ані корекції. Отже, статева конституція у нас є сталою і незмінною впродовж життя, а лібідо навпаки. Воно схильне впливу дуже багатьох факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Тобто це може бути і стан здоров'я, і емоційний стан, і умови життя.

Стрес короткотривалий та довготривалий

У багатьох людей у разі короткотривалого стресу лібідо підвищується, але це компенсаторний механізм і він не може тривати довго. Тому довготривалий стрес викликає зниження зацікавленості в сексуальній активності. Це пояснюється тим, що гормони задоволення і стресу пов'язані між собою. Тобто, чим більше у нас гормонів стресу, тим менше у нас гормонів задоволення і навпаки.

На рівень задоволення впливає також те, що більшість людей сприймають сексуальний бік життя як щось, що має відбуватися саме собою, а для того, щоб мати якісний секс в умовах постійного стресу потрібно докладати свої свідомі зусилля.

Як можна впливати на своє лібідо

Ми можемо впливати на власне лібідо шляхом того, що зменшимо кількість тривожного контенту, який нас оточує. Звісно, ми його не можемо прибрати зовсім, бо живемо в умовах війни. Але ми можемо свідомо не зачитуватись новинами, які в усіх деталях розповідають страшні моменти, що травмують. Необхідно стежити за своїм сном, бо він є одним з основних факторів, які впливають на стан стресу в організмі. Ми маємо стежити за своїм харчуванням. Тут важливо, щоб воно було збалансованим і якісним. Далі стоїть питання фокусування на тому, щоб розвинути своє лібідо і взагалі свою чутливість, чуттєвість. Тому що у багатьох проблеми з лібідо були і до того, як ми опинилися у постійному стресі.

Чи можна уникнути проблем із сексуальною дисгармонією в парі

Сексуальна активність - це не тільки “отримати оргазм”. Це питання еротичної сексуальної взаємодії. Тут може допомогти практика “Нецілеспрямованих дотиків”. Вона полягає в тому, що партнери входять у тактильний контакт, але водночас немає завдання перейти у результаті до сексу. Ця практика дає можливість зблизитись із партнером, вона дозволяє почуватися безпечно, бо ти не мусиш переходити до сексу. І тому дозволяє збудитися внаслідок того, що в тебе немає гальмівних парних механізмів - таких, як страх або стрес.

Як підкріплювати емоційне збудження фізичним

Дуже багато людей не розуміються на тому, який контекст є для них збудливим. Тут важливо пізнати себе та свою сексуальність ліпше, складниками вашого контексту, атмосфери можуть стати - освітлення, музика, локація або одяг, який може збуджувати вас і партнера. Можна використовувати різні види стимуляції, косметичні засоби, використовувати лубрикант, девайси для дорослих. Створити контекст можна завдяки товарам для дорослих, вони не запустять механізм сексуального бажання, але можуть значно підсилити збудження та відчуття на різних етапах сексуального контакту.

Анна Галаєва, лікар, власниця крамниці для дорослих Dildom, експертка, секспросвітниця

Лібідо та збудження в умовах війни

В умовах постійного стресу реакція психіки може бути максимально різною. Якою б вона не була - це в жодному разі не привід для сорому або чогось подібного. Наприклад, може бути таке, що ви відчуваєте збудження під час високого рівня стресу, тобто під час ситуацій, коли вам загрожує смертельна небезпека. Це не означає, що ви з'їхали з глузду. Всім зараз, а особливо тим, хто перебуває у неспокійному стані, важливо стежити за своїм ментальним здоровʼям і за потреби звертатись за кваліфікованою психотерапевтичною допомогою.

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