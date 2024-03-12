Лише для сексу: сексологиня розкрила 3 ознаки ТОГО, що ваш партнер не зацікавлений у вас особисто

У сучасному світі взаємин іноді складно розпізнати справжні почуття та наміри. Особливо це стосується ситуацій, коли йдеться про інтимні стосунки. Саме тому важливо розуміти сигнали, які можуть вказувати на те, що ваш партнер може мати інші мотиви, крім зацікавленості у вас як особистості.

Секс - один з найважливіших аспектів взаємин. Але не тоді, якщо він з вами лише заради нього. Сексологиня Марина Бербега розглядає деякі ключові ознаки, які можуть свідчити про те, що ваш партнер відноситься до вас лише як до об'єкта задоволення своїх потреб.

Найчастіше ви говорите на тему інтиму

Якщо ваш партнер найчастіше говорить про секс або інтимні аспекти взаємин, але не проявляє зацікавленості в тому, що стосується вашої особистості та інтересів, це може свідчити про те, що він більше зацікавлений саме в статевому контакті.

Комунікація лише за потребою

Якщо ваш партнер ініціює комунікацію тільки тоді, коли йому потрібно щось від вас, а інші часи він залишається в тіні, це може свідчити про те, що він не цікавиться вашими проблемами і почуттями.

Таємниче життя без вас

Якщо ваш партнер уникає розмов про своє особисте життя і не бажає вас представити своїм друзям, це може бути ознакою того, що він не прагне розвивати з вами серйозні відносини.

Знання цих трьох ознак, які виділила сексологиня, допоможе жінкам розпізнати ситуацію, коли чоловік може залишатися з ними лише заради сексу. Важливо пам'ятати про свою самоповагу і вміти визначити, що ви хочете від таких відносин.

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