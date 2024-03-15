Мастурбація – це не шкідливо й не соромно: сексологиня розвінчала міт

Важко знайти тему, яка викликає більше питань ніж мастурбація. Ця дуже інтимна сфера нашого життя рідко обговорюється. Проте часи змінюються, і з інформаційною епохою люди піднімають завісу невідомого. Сексологиня відкрила правду про цей важливий аспект сексуального здоров'я.

Мастурбація – це тема, навколо якої випливають багато заблуджень. Часто це пов'язано з культурними, релігійними та соціальними переконаннями, які створюють відчуття сорому або провини. Однак, часи змінюються, і стигма починає зникати. Сексологиня Емілі Морс розглядає один із поширених помилкових тверджень, яке кріпиться до мастурбації, і доводить його справжню природу.

"Від мастурбації у тебе з’являться волохаті долоні" – ця фраза, що може викликати посмішку, але вона є прикладом мітів, які оточують цей інтимний акт. Не існує жодних наукових доказів того, що мастурбація може призвести до збільшення волосяних покривів на долонях чи будь-яких інших частинах тіла. Фактично, надмірний ріст волосся пов'язаний з генетикою та рівнем тестостерону, а не з інтенсивністю сексуальної активності.

Проте, міти про мастурбацію мають далекосяжні наслідки. Вони створюють відчуття провини та сорому, що може завдати шкоди сексуальному самопочуттю та психічному здоров'ю. Така стигма виникає з вірування, що сексуальність – це лише для розмноження, а не для задоволення.

Насправді, мастурбація може мати багато корисних аспектів для нашого здоров'я та самопочуття. Вона допомагає нам краще розуміти своє тіло, знімає стрес та допомагає підняти настрій.

Важливо розуміти, що мастурбація - це звичайна, природна частина сексуальності, яка не повинна супроводжуватися соромом чи відчуттям провини. З освіченості та відкритістю ми можемо покласти кінець мітам та прийняти мастурбацію як нормальну та здорову частину нашого життя.

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