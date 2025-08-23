Мастурбувати чи чекати на секс: що обрати / © Getty Images

Реклама

З одного боку, мастурбація — це швидкий та доступний спосіб розслабитися та отримати задоволення. З іншого — більшість людей все ж віддає перевагу сексу з партнером, адже він приносить не лише фізичну насолоду, а й емоційну близькість.

Але що робити, коли ваш партнер зайнятий, не налаштований на інтим або невідомо, чи захоче він секс пізніше, спробувало розібратися видання Psychology Today та розповіло, як знайти баланс і зберегти гармонію у стосунках.

Чи знижує мастурбація бажання до спільного сексу

Існує поширений міф, що якщо ви мастурбуєте, то у вас менше залишиться «ресурсу» на секс із партнером. Але дослідження у сексології показують, що це не зовсім так.

Реклама

У деяких людей секс, навіть соло, пробуджує бажання та підтримує інтерес до інтиму.

В інших — надмірна мастурбація справді може знижувати потяг, особливо якщо вона стає заміною стосункам.

Тобто головне — це ваша індивідуальна реакція та домовленості у парі.

Важливість говорити про це з партнером

Якщо ви боїтеся образити чи розчарувати кохану людину, то проблема криється не в мастурбації, а у нестачі комунікації.

Деякі пари домовляються, що кожен має право на соло-задоволення без пояснень.

Інші хочуть знати одне про одного, наприклад, домовляються «попереджати» чи давати партнеру «право першої відмови».

У будь-якому випадку, таємниці та приховування тут шкодять більше, ніж чесність. Сексологи навіть радять парам відкрито обговорювати власні звички та межі, це знімає напругу та підвищує довіру.

Як уникнути розчарування

Найбільший ризик полягає у відчутті «програшу», ви відклали мастурбацію у надії на секс, але партнер пізніше не захотів. У результаті маєте і роздратування, і образу.

Реклама

Щоб цього уникнути:

домовтеся, що мастурбація — не «заборонений варіант», якщо партнер не в настрої;

сприймайте соло-секс як план Б, який завжди доступний;

не змушуйте себе чи партнера «відпрацьовувати обіцянки» — бажання не можна регламентувати.

Користь мастурбації

Регулярна мастурбація — це нормальна частина сексуального життя, яка має свої плюси:

знижує рівень стресу та допомагає краще спати;

підтримує здоров’я репродуктивної системи (у чоловіків — зменшує ризик простатиту, у жінок — покращує тонус тазових м’язів);

допомагає краще пізнати своє тіло та зрозуміти, що приносить найбільше задоволення.

Як знайти баланс

Обговоріть очікування — чи комфортно вам, якщо партнер займається соло-сексом без вас.

Будьте чесними — не соромтеся прямо сказати: «Я б хотіла близькості сьогодні. Якщо ти не в настрої, то я подбаю про себе сама».

Не звинувачуйте — мастурбація не означає, що ви недостатньо привабливі чи що партнер «уникає» вас.

Мастурбація і секс з партнером не суперники, а різні форми сексуальної активності. Якщо ви задовольняєте себе, це не означає, що ви зраджуєте чи відмовляєтеся від спільної близькості.