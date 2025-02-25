Міфи про секс і захворювання, які передаються статевим шляхом: розвінчання стереотипів

Секс – одна з найобговорюваніших, але водночас заміфологізованих тем. І хоча сьогодні інформація доступна, в суспільстві продовжують жити хибні уявлення про інтимне життя, які можуть впливати на самооцінку, стосунки та навіть здоров’я.

Спеціально для каналу LIGA Life психологиня та секс-просвітниця Анастасія Забела, яка веде блог про статеву освіту utrusakh, розвінчала найпопулярніші міфи про секс і захворювання, які передаються статевим шляхом (ЗПСШ).

Секс – це лише вагінальне проникнення

Одним із найпоширеніших міфів є те, що секс – це винятково вагінальний статевий акт. Однак інтимні стосунки набагато багатогранніші. Секс включає не лише проникнення, а й оральні, анальні практики, мастурбацію, прелюдію та навіть романтичну взаємодію, яка може викликати сексуальне збудження. Для когось секс – це поцілунки, для когось – інтимна розмова чи спільний час разом.

Особливо цей міф впливає на уявлення про сексуальне життя ЛГБТ спільноти. Наприклад, існує поширене переконання, що всі геї практикують анальний секс, хоча насправді велика кількість гомосексуальних пар обирають інші форми близькості – взаємну мастурбацію, оральний секс тощо. Виявляється, лише 10–15% партнерів завжди включають проникнення у свої сексуальні стосунки.

Жіноче збудження

Ще один розповсюджений міф стосується природного зволоження у жінок. Побутує думка, що якщо партнерка достатньо збуджена, то змазка обов’язково має виділятися природним шляхом, а якщо цього не відбувається – отже, щось не так: або вона не хоче партнера, або у неї є проблеми зі здоров’ям. Це не відповідає дійсності.

Кількість вагінальних виділень залежить від багатьох факторів – гормонального фону, рівня стресу, гідратації організму, віку та навіть приймання ліків. Використання лубриканта – нормальна практика, яка допомагає зробити секс комфортнішим і приємнішим. Тож варто позбутися стереотипів та ставитися до лубрикантів як до обовʼязкової частини здорового сексуального життя.

Захворювання, які передаються статевим шляхом – лише для "легковажних"

Ще один небезпечний міф – це уявлення, що захворювання, які передаються статевим шляхом, стосуються лише секс-працівниць або людей з "хаотичним" статевим життям. Насправді ж ЗПСШ не розрізняють соціальний статус, сексуальну орієнтацію чи кількість партнерів. Інфекція може торкнутися будь-кого, хто має незахищений контакт.

Цей міф призводить до того, що люди, які стикаються з ЗПСШ, можуть відчувати сором, страх перед розголосом і навіть відмовлятися від лікування. Насправді регулярна перевірка здоров’я та відверте спілкування з партнером про тестування на ЗПСШ є проявом відповідальності та турботи про власне здоровʼя.

"Якщо я запитаю про довідку, мене неправильно зрозуміють"

Ще один стереотип, який заважає безпечному сексуальному життю, – це страх запитати партнера про його тест на ЗПСШ. Багато людей бояться, що така розмова викличе недовіру чи спричинить звинувачення у недоброзичливих намірах. Але насправді запитати про здоров’я партнера – нормально. Це не про підозри чи недовіру, а про повагу й відповідальність за власне здоров’я.

Як боротися з міфами та дбати про сексуальне здоров’я

Орієнтуйтеся на наукові джерела. Інформацію про секс треба отримувати з надійних джерел – медичних сайтів, консультацій лікарів і сексологів, а не з чуток або порнофільмів.

Спілкуйтеся з партнером. Відкрите обговорення кордонів, бажань і ризиків – це важлива частина здорового сексуального життя.

Практикуйте безпечний секс. Використання презервативів та регулярне тестування на ЗПСШ – запорука вашого здоров’я.

Не соромтеся звертатися до лікарів. Якщо у вас виникли питання чи підозри щодо сексуального здоров’я – краще одразу проконсультуватися зі спеціалістом.

Розвінчання міфів про секс та інтимне здоров’я – це крок до усвідомленого ставлення до себе і свого тіла. Говорити про це відкрито, перевіряти факти та дбати про власне здоровʼя – ось що справді важливо.

Ми також писали про те, коли секс з іграшкою стає кращим, ніж із партнером.

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