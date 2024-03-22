Міти про жіночу незайманість: що справді варто знати – розповідає сексологиня

Багато мітів про жіночу незайманість все ще побутують у свідомості суспільства.

Попри широке поширення інформації про статеве життя, про жіночу незайманість продовжує існувати багато дезінформації. Сексологиня Марина Бербега розглянула декілька з них.

Відомо, що сексуальне життя викликає багато питань і мітів, особливо коли йдеться про перший сексуальний досвід жінки. Деякі з цих мітів можуть стати причиною стресу й невпевненості.

Перший статевий акт не може принести задоволення

Цей міт широко поширюється, проте фізіологічно та психологічно жінка може отримати задоволення від першого сексуального досвіду. Психологічний комфорт і взаємне розуміння з партнером відіграють важливу роль у створенні приємного процесу.

Дівоча пліва зникає після першого разу

Велика кількість людей вважає, що після першого статевого акту дівоча пліва має зникнути. Однак це не є обов'язковою умовою. У деяких дівчат дівоча пліва може бути доволі тонкою та еластичною, що дозволяє їй розтягуватися або розриватися під час статевого акту. У інших вона може бути щільнішою та менш еластичною, тому її може бути складніше розтягнути або розірвати.

Обовʼязково має бути кров

Найпоширенішим мітом є переконання, що перший статевий акт завжди супроводжується кровотечею. У деяких випадках це може трапитися через розрив пліви, але це не є обов'язковим явищем. Жінка може бути незайманою, але водночас крові може не бути взагалі.

Важливо пам'ятати, що кожна людина унікальна, і її сексуальний досвід може відрізнятися. Довіряйте своєму тілу, сприймайте сексуальність як нормальний і здоровий складник людського життя і, що найголовніше, розвивайте відкритий та здоровий підхід до розмов про секс.

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