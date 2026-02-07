Чому ми дивимося порно: психологічні причини та наслідки

Не частота, а причина - що насправді означає перегляд порно / © Credits

Нове дослідження пропонує змінити погляд на ситуацію: частота перегляду сама по собі не є показником небезпеки. Натомість вирішальну роль відіграє мотивація — задоволення та цікавість чи спроба заглушити стрес і внутрішню порожнечу. І ця різниця — принципова, про це розповіло видання PsyPost

У публічних дискусіях про порно все зазвичай зводиться до одного питання: як часто? Часто — значить проблема. Рідко — значить «нормально». Така логіка зручна, але надто спрощена.

Порно давно стало частиною цифрової реальності дорослих людей. І водночас — джерелом тривоги, стигми та поспішних діагнозів. Саме тому команда дослідників вирішила поставити інше запитання: яку психологічну функцію виконує цей перегляд у житті людини? Частота сама по собі майже нічого не говорить про шкоду. Тож їх цікавило, що саме люди намагаються отримати за допомогою цього досвіду.

Як проходило дослідження

У дослідженні взяли участь 890 дорослих віком від 18 до 64 років. Усі вони анонімно заповнювали онлайн-опитування, яке включало перевірені психологічні шкали. Науковці оцінювали:

мотивацію перегляду (задоволення, цікавість, фантазія та зняття стресу, втеча від негативних емоцій)

частоту перегляду

ознаки проблемного використання (відчуття втрати контролю, сором, дистрес)

якість сексуального та емоційного функціонування, зокрема схильність до емоційного відсторонення.

Два сценарії — два різні результати

Сценарій перший: цікавість і задоволення

Люди, які дивляться порно з позитивною мотивацією, з цікавості, для дослідження фантазій та задоволення, часто роблять це доволі регулярно, проте, і це ключове, без негативних наслідків. Навпаки, такі учасники:

мали здоровішу сексуальну регуляцію

частіше вступали у партнерські стосунки з мотивів близькості та взаємності

не демонстрували емоційного відсторонення.

У цьому випадку порно працює як інструмент дослідження, а не втечі.

Сценарій другий: стрес і уникання

Зовсім інша картина — у тих, хто використовує порно як спосіб:

зняти напругу

втекти від самотності

приглушити тривогу чи порожнечу

Саме тут з’являється проблемне використання, і воно, своєю чергою, пов’язане з:

відчуттям втрати контролю

дистресом

емоційним відключенням від партнера

униканням близькості

Важливо: не частота призводить до проблем, а використання як механізму подолання емоцій.

Чому «часто» — не завжди «шкідливо»

Один із найнеочікуваніших висновків дослідження: частий перегляд за позитивної мотивації навіть пов’язаний з меншим рівнем сексуального відсторонення.

Лише проблемне використання, а не частота, асоціюється з емоційним униканням. Іншими словами, регулярність — не вирок. Вирок — це коли поведінка стає єдиним способом справлятися з життям.

Дослідники помітили ще одну закономірність: ті, хто використовує порно для регуляції емоцій, часто так само використовують і партнерський секс — не для близькості, а для втечі від проблем.

Це свідчить про ширший патерн емоційної регуляції, а не про окрему «шкідливу звичку».

Що це означає на практиці

Це дослідження змінює фокус:

з контролю поведінки — на розуміння емоцій

з підрахунку — на усвідомлення мотивів

з ярликів — на контекст

І нагадує, що не все, що має «надмірний» вигляд, є проблемним. І не все рідкісне — здоровим.

Порно, як і багато інших аспектів сучасного життя, не є однозначним. Для когось — це частина здорового сексуального самопізнання. Для когось — сигнал про невирішені емоційні труднощі. Найважливіше питання — не скільки, а навіщо. І, можливо, саме це питання — ключ до зрілої, чесної та менш осудливої розмови про інтимність у XXI столітті.