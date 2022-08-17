Нетримання калу, пухлини та інфекції: лікарі попереджають жінок про ризики під час анального сексу

Анальний секс стає все більш поширеним явищем серед жінок. Лікарі у зв'язку з цим висловлюють стурбованість і вважають за необхідне попередити про можливі негативні наслідки.

В наші часи будь-які форми сексу за взаємною згодою серед повнолітніх людей не табуюються. Але у випадку з анальним сексом все не так просто. На думку лікарів, жінки повинні знати про ризики, які можуть позбавити їх здоров'я, таких як нетримання калу, анальні пухлини та ІПСШ. Крім того, фахівці склали рекомендації, які допоможуть жінкам підготуватися до анального сексу та максимально убезпечити себе від травм та подальших неприємностей.

Підготовка до анального сексу потребує часу, але може запобігти серйозним проблемам, сказав Insider колоректальний хірург.

Оскільки жінки мають складнішу систему тазового дна, ніж чоловіки, підготовка до анального сексу та стратегії безпеки мають велике значення. Жінки також, зазвичвй, мають тендітнішу шкіру навколо ануса, що робить їх сприйнятливішими до травм, таких як анальні тріщини, кровотеча і біль, зазначає анальний хірург з Нью-Йорка доктор Еван Гольдштейн.

Він також вважає, що стигматизація анального сексу як "брудного" або призначеного лише для геїв заважає людям правильно підготуватися та подбати про себе після анального сексу. При правильному виконанні анальний секс може принести сильне задоволення. За словами Гольдштейна, це те, чим займаються дедалі більше натуралів.

Як анальний секс може призвести до проблем із контролем дефекації

За словами лікаря, анальні тріщини або невеликі розриви всередині ануса та зовнішні анальні розриви є одними з найпоширеніших травм при анальному сексі. Незначні можуть пройти самі по собі, але у серйозніших випадках може знадобитися хірургічне втручання.

Автори дослідження The BMJ також попереджають про нетримання калу, коли людина втрачає контроль за скороченнями кишечника. Це може статися в результаті анального сексу, якщо проникнення ушкоджує м'яз анального сфінктера, в якому є нерви, що регулюють контроль дефекації. Лікування може включати хірургічне втручання, медикаментозне лікування та терапію тазового дна.

Як зробити анальний сік безпечним

За словами Гольдштейна, більшість травм можна запобігти за допомогою дбайливого ставлення до себе.

Тренування

Для новачків лікар пропонує набір розширювачів, який включає анальні пробки різних розмірів, які тренують анус розслаблятися. Почніть тренування з найменшої пробки та носіть її протягом трьох-п'яти хвилин на глибині чотирьох-п'яти сантиметрів усередині ануса.

Для введення потрібно від чотирьох до шести разів, тому що цим м'язам потрібен час, щоб розслабитися», тому варто набратися терпіння, попереджає лікар. Він рекомендує повторювати вправи щодня протягом двох тижнів, перш ніж перейти до наступного розміру. Загалом на підготовку із трьома пробками може піти шість тижнів.

Харчування

Гольдштейн також сказав, що бажання зайнятися анальним сексом і при цьому необхідність зробити його безпечним може вимагати від вас внесення корективи у харчування.

Якщо ви знаєте, що збираєтеся зайнятися анальним сексом, постарайтеся уникати продуктів, що викликають розлад шлунка, включно з кавою, жирною або гострою їжею. Натомість їжте продукти з високим вмістом клітковини, які полегшують дефекацію, збільшуючи обсяг випорожнень, що сприяє повному випорожненню кишечника.

Змащення

Коли ви займаєтеся анальним сексом, використовуйте більше мастила, ніж, на вашу думку, вам потрібно. Гольдштейн також запропонував, щоб людина, яка отримує проникнення, починала сполучення в позиції зверху, щоб самостійно контролювати глибину та швидкість.

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