Оргазм як наслідок тривоги: сексологиня пояснила, чому іноді тіло реагує "не за сценарієм"

Тіло здатне здивувати навіть найдосвідченіших дослідників. Сексологиня Святослава Федорець пояснила, чому в окремих випадках жінка може відчути оргазм не під час інтиму, а у стресовій чи навіть небезпечній ситуації.

Звучить парадоксально, оргазм — як наслідок страху чи хвилювання. Проте такі випадки дійсно трапляються і вони не є патологією. Іноді тіло реагує оргазмом у моменти сильного стресу, пояснює Святослава. Це може бути наслідком потужного викиду адреналіну, ендорфінів і напруги, яку мозок не встигає «розкласти по поличках». Фізіологічна реакція може спрацювати незалежно від контексту, навіть якщо ситуація не має нічого спільного з сексуальністю.

Як це може відбуватися

У своїй практиці експертка наводить приклади, коли жінка, яка пізно поверталася додому, помітила, що хтось іде позаду. Вона злякалася, у неї різко підскочив адреналін, тіло напружилося, дихання стало глибшим і на тлі цієї стресової реакції несподівано стався оргазм. Це не означає, що хтось «зробив їй приємно». Це просто спосіб, у який нервова система «розряджає» надлишкову напругу. Це не вибір, а фізіологічна реакція, яка може часом траплятися, підкреслює Федорець.

Інший приклад — жінка у громадському транспорті, яка раптово відчула сильний дискомфорт і сором через позиви до дефекації. Від напруження, страху та стресу тіло зреагувало оргазмом.

Такі випадки — рідкісні, але вони підтверджують, що людське тіло — складна та непередбачувана система.

Що насправді відбувається

Коли ми відчуваємо сильну тривогу чи страх, у кров викидаються адреналін, норадреналін та кортизол. Це — гормони «бий або тікай». Серце пришвидшується, м’язи напружуються, кров приливає до кінцівок і тазової області.

У деяких людей цей процес настільки потужний, що система статевих нервів, зокрема, крижові нервові сплетення, активується разом із тими, які відповідають за страх. І тоді виникає реакція, схожа на оргазм, — навіть без сексуального стимулу.

Оргазм — це не лише про задоволення, пояснює сексологиня. Це ще й спосіб нервової системи скинути надлишок енергії. У певних умовах тіло може «помилково» обрати саме цей шлях розрядки.

Чому не варто соромитися

Жінки, які стикаються з подібною реакцією, часто відчувають шок, сором або провину. «Що зі мною не так?» — запитують вони себе. Насправді все в порядку. Це — не про бажання, не про «збудження від страху». Це рефлекторна реакція тіла, яка не має нічого спільного з моральними чи психологічними переконаннями.

Головне — не засуджувати себе та не шукати логіки там, де спрацювала біологія. Якщо ситуація викликає тривогу чи повторюється, можна обговорити це з фахівцем — сексологом або психотерапевтом, але патологією це не є.

Чи можна свідомо «викликати» такий оргазм

Ні. Такі реакції неможливо контролювати чи повторити навмисно. Вони не є технікою чи практикою, а радше побічним ефектом нервового перенавантаження. Оргазм, який виникає у стані страху, — не про задоволення, а про захисний механізм. Це спроба тіла швидко зняти напругу.

Як підтримати себе після таких ситуацій

Не соромитися. Це просто реакція тіла — не ваша вина.

Заспокоїти нервову систему. Глибоке дихання, теплий душ, обійми, медитація — усе, що допомагає повернути контроль.

Говорити про це, якщо потрібно. З фахівцем або довіреною людиною. Замовчування лише підсилює тривогу.

Піклуватися про себе. Сон, харчування, відпочинок і психотерапія — це не розкіш, а базовий догляд за власною нервовою системою.

Оргазм у стресовій ситуації — дивний, непередбачуваний, але природний процес. Він лише показує, наскільки тісно пов’язані наші емоції, тіло та нервова система. Тіло не завжди «розуміє» контекст. Воно просто шукає спосіб вижити та стабілізуватися. Наше завдання — слухати його, а не засуджувати, каже сексологиня. Тіло має свої способи справлятися з емоціями і часом вони виходять за рамки звичного. Тож якщо з вами трапилося щось подібне — ви не дивні, ви просто людина, в якої тіло говорить мовою, яку ми ще вчимося розуміти.